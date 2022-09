BOKE : la route en piteux état

Les motivations qui sous-tendent la réalisation de la chronique d’Alain Foka, ‘’Guinée : un braquage de 64 ans’’ sont sans doute à questionner. Mais il y a une chose sur laquelle il n’a pas nécessairement tort. C’est que la zone de Boké n’est pas le reflet des immenses richesses que le pays en tire. En témoigne l’état désastreux du réseau routier. Au-delà des complaintes légitimes des chauffeurs, les rues balafrées et tapies de nids de poule donnent à cette capitale de la région qui offre au pays l’essentiel de ses revenus, des allures d’une grosse bourgade.

Pour les conducteurs d’engins qui arrivent vers la ville, en provenance de Boffa, le calvaire commence avec ce panneau qui annonce ‘’Préfecture de Boké’’. De là, en passant par Bintimodia et ses environs comme Wilya, Kamissayah, jusqu’à Kolaboui, les usagers ne savent plus où donner de la tête. « C‘est incroyable au 21ème siècle qu’une zone minière comme Boké ait une route de la sorte. Trop de nids de poule et cela au vu et au su des autorités et des sociétés minières », souligne un chauffeur.

« Dès que tu dépasses Boffa, tu es mal à l’aise, parce que tu sais déjà ce qui t’attends », souligne Mohamed Camara, qui fait le trajet Kagbelen-Kamsar. Outre les nombreuses heures passées coincés dans les habitacles surchauffés des véhicules, les propriétaires d’engins doivent composer avec les pannes récurrentes et les risques d’accidents. « Je suis en panne depuis hier à cause du mauvais état de cette route. Je me suis retrouvé dans ce nid d’éléphant sans le savoir « , se plaint un chauffeur en panne à Bintimodia.

Et quand il pleut, avec la boue rougeâtre qui envahit la route, impossible de progresser.

Balla Yombouno