PROCES DU 28 SEPTEMBRE : Charles Wright donne des assurances…

A quelques jours de la tenue du procès sur les massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom, le ministre de la Justice rassure que ledit jugement commencera bien le mercredi prochain. Intervenant à l’occasion de la cérémonie de clôture de la formation de la troisième promotion des gardes pénitentiaires au centre de Sonfonia, Charles Wright révèle qu’il a bien conscience des défis qui se rattachent à la tenue de ce procès. Mais il assure qu’on y arrivera.

« Tout est déjà prêt », promet le ministre de la Justice. Certes, des « imprévus », il y en a toujours. Mais, « nous pouvons vous dire et vous rassurer que la date du 28 septembre reste maintenue », insiste Charles Wright.

Cependant, le ministre se garde bien de se prononcer sur la durée que prendra le procès. « Un procès, on en connaît le début, mais pas la fin. Le processus risque d’être très long, parce qu’il y a le principe de double degré de juridiction. On ne peut savoir quelle va être l’étendue de ce procès mais ça peut aller jusqu’à un an voire plus », indique-t-il.

Mais l’option du recul n’est pas du tout envisageable. « On ne peut plus reculer en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Le procès du 28 septembre aura lieu », martèle le ministre.

Balla Yombouno