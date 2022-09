KAMSAR : le stade de l’amitié rénové par la CBG

La sous-préfecture de Kamsar a abrité ce samedi 24 septembre 2022, la cérémonie d’inauguration et de remise officielle du stade de l’amitié à la communauté. Cérémonie qui intervient à la suite de travaux de rénovation et d’extension de l’enceinte par la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG). Pour la circonstance, on notait la présence des autorités locales et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo.

Les travaux de rénovation et d’extension du stade auront coûté plus de 3 millions de dollars américains. A l’arrivée, la capacité d’accueil est quadruplée.

Selon le directeur de la CBG, Souleymane Traoré, les travaux ont consisté à la construction de nouveaux gradins en béton armé, la couverture des nouveaux gradins à l’ouest pour en faire une tribune couverte, la mise en place d’un gazon synthétique sur la plateforme de jeu, conformément aux normes internationales, le drainage interne et extérieur des eaux de surface, l’installation de quatre pylônes de projecteurs pour assurer un éclairage suffisant du stade pour les matchs de nuit, l’aménagement intérieur du stade, la réhabilitation du réseau d’eau potable et du réseau d’égout, l’installation d’un château d’eau, entre autres. « Une dimension essentielle de ce projet est le fait que presque tous les travaux ont été réalisés par des entreprises guinéennes », souligne-t-il pour sans doute mettre en exercice la prise en compte du contenu local.

Du côté des autorités de Kamsar, on est reconnaissant, mais certainement pas surpris. En effet, à en croire Djibril Filience Bangoura, 2ème vice maire, la CBG a toujours prêté une oreille attentive aux préoccupations des citoyens de Kamsar. « La réalisation de ce stade s’inscrit dans ce même ordre d’idée », dit-il. Il assure en outre que ce stade rénové et dont la capacité d’accueil a été étendue, va sans doute participer à l’épanouissement de la jeunesse.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, lui aussi, témoigne sa gratitude à l’endroit de la CBG. « Une société qui est dans une région ou une ville doit jouer sa responsabilité sociétale. Et aujourd’hui, je pense effectivement que CBG a pris ses responsabilités en montrant l’exemple, en disant finalement il faut qu’on arrive à redynamiser notre pays et surtout à doter notre pays d’infrastructures. Car on se rend compte qu’on a un véritable déficit d’infrastructures notamment les infrastructures sportives… je pense que le stade qu’on est en train d’inaugurer aujourd’hui, ce n’est qu’un début », indique Lansana Béa Diallo.

Assurant que le gouvernement dont il relève a pris ses responsabilités en vue de doter le pays d’infrastructures sportives, hospitalières, routières et aéroportuaires, entre autres, il recommande que l’exemple de la CBG puisse inspirer d’autres entreprises. « L’exemple de la CBG est très important et c’est un signal fort pour les autres entreprises pour qu’elles intègrent leur responsabilité d’accompagnement du pays », dit encore Lansana Béa.

La cérémonie a pris fin par la prestation des artistes et d’un match de gala.

Balla Yombouno, de retour de Kamsar.