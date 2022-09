SPORT PROFESSIONNEL : la CBG offre un stade flambant neuf à la région de Boké

Kamsar – 25 septembre 2022. La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), leader mondial dans l’industrie de la bauxite vient de procéder à la remise officielle du stade de l’amitié de Kamsar.

Présidée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansana Bea Diallo, la cérémonie a eu lieu au cœur de la Cité CBG de Kamsar, et a réuni des représentants du gouvernement guinéen, les dirigeants des instances sportives au national et local, les autorités de la région de Boké, les autorités locales, les membres de la Direction de la CBG avec les employés de la Compagnie, les entreprises partenaires de la CBG, les communautés locales et le grand public sportif, venu de tous les horizons.

Avec un coût total de réalisation de plus de 3 millions de dollars américains, soit environ 30 milliards de francs guinéens, le stade de l’amitié de Kamsar est un projet entrepris par la CBG en collaboration avec ses partenaires dans le cadre du projet d’extension des capacités opérationnelles de la compagnie. Il a fait l’objet d’une rénovation avec une extension qui a permis de quadrupler les capacités du stade.

Le Maire de Kamsar, M. Cherif Kibola Camara, qui représentait les communautaires bénéficiaires a exprimé toute sa gratitude en direction de la CBG : « cet autre geste, extrêmement significatif, vient dans une suite logique d’une dynamique dans laquelle la CBG s’est inscrite depuis toujours. Il y a juste quelques semaines, nous étions réunis dans le cadre d’un appui qui se chiffrait à hauteur de 300 millions de francs guinéens, que la CBG a apportée pour l’organisation des activités sportives pour la jeunesse de la région. Nous disons infiniment merci à la CBG et à ses dirigeants »

Le Directeur Général de la CBG, M. Souleymane Traoré, a indiqué que : « Le projet du stade de l’amitié de Kamsar résume la quintessence de ce que nous sommes en tant qu’entreprise : Faire plus que de la Bauxite . Nous voyons en la CBG, d’abord et avant tout, un acteur de développement économique, social et humain. Et la sphère d’interventions concerne presque tous les secteurs d’activités, y compris le sport »

Traore révèle que: «On pourrait être tenté de se poser la question pourquoi le sport. Et la réponse est qu’à la CBG nous considérons que le sport est une activité vitale dans la promotion de la santé physique et mentale de l’homme, tout âge confondu. Le sport contribue aussi à raffermir les liens de fraternité entre les gens, et il consolide la paix, l’entente et la concorde sociales. Et à mon sens c’est ça le bonheur, d’autant plus que ceci est essentiel pour tout développement harmonieux de la société ».

M. le Ministre des Sports a souligné que : « la CBG donne une autre preuve, qu’ils sont véritablement leader de l’industrie de la Bauxite. Leur geste en direction de la jeunesse de la région et de la Guinée est parfaitement en phase avec le programme du gouvernement qui vise à doter la jeunesse d’infrastructures de qualité pour toutes les disciplines sportives. Nous invitons les autres entreprises à en faire autant ».