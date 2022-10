COLLECTIVITES LOCALES : le colonel Doumbouya confère avec les maires du pays

C’est la surprise du chef que le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation réservait aux maires de Guinée, réunis à Conakry en marge de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association nationale des communes de Guinée (ANCG). En effet, avant de repartir pour leurs collectivités respectives, les élus locaux ont reçu la visite du président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, ce vendredi 30 septembre. Au cours de l’échange, le président a mis l’accent sur la nécessité de servir le pays et non de s’en servir.

« Vous êtes là pour servir la Guinée et non vos intérêts individuels », a lancé le président de la Transition en direction des maires. Le colonel Mamadi Doumbouya qui fait remarquer dans la foulée : « Nous allons tous disparaître, seule la République restera ». Ceci étant, souligne le président de la Transition : « L’appartenance à une confession religieuse ou à un parti politique est normal, parce qu’il faut la contradiction pour évoluer ».

Mais le chef de l’Etat rappelle aux maires qu’ils doivent se préparer à faire face à la reddition des comptes. C’est ce qui justifie, rappelle-t-il, la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). « Soyez prêts, on va vous demander à chaque fois des comptes. Et je pense qu’il faut intégrer que tout ce qu’on a fait dans la vie, va laisser des traces », leur dit le locataire du palais Mohammed V.

En en retour, les élus locaux se sont engagés à œuvrer pour une transition « apaisée et réussie ».

Au côté du président de la Transition, on notait la présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, mais aussi celle du directeur national de l’ANAFIC…

N’Famoussa Siby