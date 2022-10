TARAMBALY : le maire plaide pour une commune qui manque de tout

Tarambaly est une commune rurale située dans la préfecture de Labé. Erigée il y a peu en commune rurale autonome, elle manque cependant de tout. Et c’est pourquoi le président de la Délégation spéciale qui fait office de maire a mis à profit l’Assemblée générale de l’Association nationale des communes de Guinée (ANCG) pour tirer la sonnette d’alarme.

Selon les résultats du dernier RGPH, Tarambaly compte quelques 12.500 âmes. Elle a été érigée sous l’ère Alpha Condé. Mais elle attend de récolter les fruits de cette érection en matière d’infrastructures de base. « On manque d’enseignants, de maison de jeunes, du bureau de la commune, du logement et le bureau du sous-préfet. On a une district (Madinatoul Salam) qui n’a pas de poste de santé. Il y a d’autres district qui en sont, mais il y a un manque d’eau », égrène Thierno Siradiou Diallo.

Si certains maires ont mis à profit l’Assemblée générale de l’Association nationale des communes de Guinée (ANCG), pour réitérer la demande en faveur du gel de leurs comptes, il se trouve que celle de Tarambaly n’a même pas de compte bancaire. « On a besoin que notre compte soit créé. On a fait la demande et déposée chez le préfet et la lettre est arrivée au MATD », soutient le maire. D’autant que poursuit-il : « Tous les financements que nous faisons, c’est sur fonds propres suite à des contributions communautaires ».

N’Famoussa Siby