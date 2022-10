SAMEDI D’ASSAINISSEMENT : l’Association professionnelle des banques contribue à l’opération de salubrité publique

Le secteur financier guinéen participe au projet d’assainissement engagé par les autorités de la transition. Composée en effet, des banques, des sociétés d’assurances des institutions de microfinance, l’Association professionnelle des Etablissements de crédit (APB) a fait un don d’un chèque d’un milliard deux-cent millions de francs guinéens (GNF 1 200 000 000) et des outils d’assainissement au ministère de l’Administration, du territoire et de la Décentralisation. La remise s’est faite ce samedi 1er octobre 2022 à Kaloum, en présence du ministre Mory Condé, du gouverneur de la BCRG et plus acteurs évoluant dans le secteur financier.

Les outils offerts par l’APB comprennent des brouettes, pelles, râteaux, masques, gants seront distribués dans les cinq communes de Conakry et aux sept régions administratives (Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan, Faranah et N’zérékoré). Mais au-delà, rien que pour cette troisième journée d’assainissement, l’association a déployé plus de 400 agents sur plusieurs sites en Guinée pour le nettoyage. Des actions qui, selon le porte-parole de l’association, relèvent « d’un devoir et d’un engagement dans le cadre de nos politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSIE) de nous investir volontairement dans les Objectifs sociaux et environnementaux de notre pays ». Mohamed chérif assure aussi que « dans le but de pérenniser cette démarche citoyenne et favoriser une gestion quotidienne des opérations de l’assainissement, nous comptons financer avec des conditions bonifiées des entreprises évoluant dans le secteur de nettoyage et l’assainissement, suivant les critères d’éligibilité que nous allons définir avec la banque centrale ».

Pour le ministre de l’Administration, du territoire et de la Décentralisation, l’importance de ce geste est très particulière par le fait qu’il est posé à la veille de la célébration de l’an 64 du pays célébré ce 2 octobre. « Mobiliser aujourd’hui des centaines de personnes de leurs membres pour participer aux opérations de l’assainissement démontre combien de fois les acteurs du secteur financier guinéen sont soucieux, en plus des activités financières même dans les banques, microfinances et assurances mais qu’ils sont soucieux également du bien-être de leurs clients qui les fréquentent », a indiqué Mory Condé.

Remerciant à son tour cette démarche prise par les acteurs du secteur financier en Guinée, Dr Karamo Kaba, Gouverneur de la Banque centrale a encouragé ces derniers à continuer sur cet élan en vue d’accompagner leurs clients dans leur vie quotidienne.

Aliou Nasta