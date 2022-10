Diplomatie parlementaire : Dr Dansa Kourouma, invité prestige à l’ouverture de la Session ordinaire du CNT du Mali

Le Conseil National de la Transition du Mali a ouvert sa session ordinaire ce lundi 03 octobre 2022. Cette cérémonie a connu la présence du Président du CNT, Dr Dansa KOUROUMA, accompagné d’une forte délégation de Conseillers nationaux et de membres de son cabinet.

Face aux Conseillers nationaux maliens, le Président du Conseil National de la Transition est d’abord revenu sur les réalités que traversent les deux pays voisins. Ces deux pays frères et amis sont dirigés par deux jeunes Colonels, très attachés aux valeurs d’unité, de fraternité, de liberté et surtout de renouveau. Pour parler de la profondeur des relations entre nos deux pays, le Président Ahmed Sékou Touré parlant du Mali et de la Guinée, disait d’eux, les deux (2) poumons d’un même corps. Le Président du CNT malien, dans son discours a en outre magnifié le Président Ahmed Sékou Touré en citant sa célèbre phrase « nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage ».

Dans son discours de circonstance, Dr. Dansa Kourouma dira qu’à l’image des pères fondateurs de ces Républiques sœurs, les Colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta travaillent à cimenter les relations historiques qui nous lient.

Par ailleurs, il est à souligner la solidité des liens entre le Mali et la Guinée résultant de l’histoire et de la géographie. En effet, la frontière entre le Mali et la Guinée est de de 858 kms, la plus longue d’avec tous les pays limitrophes de la Guinée. Le corridor Conakry-Bamako de 970,7 kms est le plus court accès à l’Océan Atlantique de la République du Mali.

Au-delà de l’aspect géographique, la Charte de Kouroukan-fouga proclamée au sein de l’empire du Mali en 1236 s’appliquait à une grande partie des peuples maliens et guinéens. Le SOSSOBALA en est également un vestige précieux.

Le Rassemblement Démocratique Africain RDA, mouvement politique précurseur du Parti Démocratique de Guinée PDG, fer de lance de l’indépendance guinéenne, a été fondé à Bamako. L’amitié Guinée-Ghana-Mali en fut un prolongement ayant constitué le noyau dur du Groupe de Casablanca, acteur majeur du panafricanisme et de la formation de l’Organisation de l’Unité Africaine, ancêtre de l’actuelle Union Africaine. C’est d’ailleurs pour cette raison et eu égard au rôle joué par ces pays dans la création de la CEDEAO, qu’il est primordial aujourd’hui que notre organisation sous-régionale accompagne la Guinée et le Mali.

Il est donc temps pour la CEDEAO de comprendre les préoccupations des populations qui aspirent à des changements qualitatifs dénués de tout calcul politico-politicien. En ce sens, un dialogue sincère doit être maintenu avec la CEDEAO. Les autorités de la Transition guinéenne quant à elles continueront les négociations pour rassurer les acteurs socio-politiques guinéens encore réticents pour une Transition inclusive et réussie.

Cellule de Communication du CNT