MATAM : ENABEL lance son projet pilote sur la modernisation des actes d’état-civil

Dans le cadre de la modernisation des actes d’état-civil en Guinée, l’Agence belge de développement (ENABEL), sur financement de l’Union européenne et avec la coordination du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a procédé ce mercredi, 5 octobre 2022 au démarrage de la mise en production de la migration au sein de la commune de Matam, dans le cadre du ‘’projet pilote d’amélioration du système d’État-civil par l’effet catalyseur de la digitalisation’’.

Les actes d’État-civil entre autres que sont entre autres les actes de naissance, de décès, de mariage…seront désormais sécurisés au sein de la mairie de Matam. C’est l’objectif que se fixe Enabel en travaillant à la migration du système d’état-civil vers le numérique, en droite ligne du programme africain d’amélioration de l’enregistrement des faits d’État-civil. La première phase de ce projet pilote qui concerne la digitalisation des « anciens actes d’état-civil », va toucher 4 communes de Conakry à savoir Kaloum, Matam, Matoto, Ratoma. « L’objectif pour nous, c’est de constituer un fichier numérique de tous les actes d’état-civil qui existent en Guinée de 1958 à nos jours, d’aller vers la digitalisation pour qu’une personne qui est née en Guinée ait son acte de naissance ou son acte de mariage sécurisé dans un système informatisé(…) c’est ce qui va constituer le registre national de l’état-civil en République de Guinée qui doit être la base référentielle pour l’identification de tous les Guinéens», a déclaré Djenab Touré, coordinatrice de la réforme et la modernisation de l’état-civil au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

L’Union européenne qui finance ce projet pilote à hauteur de 5 millions d’euro, à travers sa chargée de programme gouvernance à Conakry, soutient que cette démarche est une « étape très importante pour sécuriser les actes de naissance des citoyens guinéens de façon à avoir toujours son identité pour pouvoir avoir accès aux différents services ». En conséquence, dit Elena Fanetti, « c’est vraiment une priorité pour nous à l’union européenne ».

Michel Luypaert, chef de l’équipe technique internationale de la Belgique, gestionnaire du logiciel d’enregistrement des actes d’état-civil, rassure quant à la fiabilité et la sécurité de l’outil informatique. « Les actes vont se trouver dans un système central qui est sécurisé de plusieurs façons techniques. On peut uniquement y accéder à travers certains endroits qui sont bien connus ; des protections avec des adresses IP. On a pris toutes les mesures côté informatique pour sécuriser l’accès à ces actes-là », promet-il.

Les responsables de la Mairie de Matam, bénéficiaires de ce projet se sont réjouis du choix porté sur leur commune et rassurent de la gestion adéquate qui sera faite des équipements informatiques. « C’est vraiment un sentiment de satisfaction pour moi. Et je puis vous assure que l’autorité communale ne ménagera aucun effort pour accompagner cette initiative, parce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’implémentation et de la digitalisation de l’état civil », indique Mamadi Nabé, secrétaire général de la commune de Matam.

Il faut noter que d’autres villes de l’intérieur du pays seront également concernées par ce projet pilote dans sa phase mise à échelle. Il s’agit de Coyah, Mamou et Kindia

N’Famoussa Siby