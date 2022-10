POLITIQUE : le quatuor maintient le rejet du cadre de dialogue et apporte son soutien aux manifs du FNDC

En lieu et place d’une détente, nous nous acheminons décidément vers un climat sociopolitique encore plus crispé. En raison du jusqu’au-boutisme dont font montre tous les camps. En tout cas, si le premier ministre, à l’issue du conseil des ministres de jeudi dernier, a annoncé que le cadre de dialogue inclusif serait lancé le 20 octobre prochain, les quatre coalitions connues désormais sous le nom de Quatuor réitère pour leur part leur « récusation catégorique du schéma institué par le décret du 9 septembre portant création d’un cadre de dialogue et l’arrêté du premier ministre » Ce, parce que la junte aurait refusé de prendre en compte leurs recommandations.

Rappelant le caractère « intangible » de leurs « préalables » et du « schéma » qu’elles ont déclinés dans leurs précédentes déclarations, les quatre coalitions et alliances disent apporter leur « soutien ferme et indéfectible aux manifestations pacifiques et revendicatives du FNDC des 20 et 26 octobre 2022 ».

Reprochant aux autorités de la Transition de n’avoir posé « aucun acte de nature à assurer le retour concerté à l’ordre constitutionnel », le quatuor déplore en outre les « violations des droits et libertés individuels et collectifs par les arrestations et séquestrations » dont des leaders politiques, des acteurs de la société civile et même de citoyens ordinaires auraient été victimes durant les 13 mois que le CNRD aura passé à la tête du pays.