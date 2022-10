CADRE DE DIALOGUE : les facilitatrices reçues par les forces vives

Dans le cadre de leur tournée de concertation avec les acteurs de la crise politique en Guinée, les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif ont été reçues ce mardi par le Forum des forces vives de la Nation. C’est le siège du Forum, sis à Petit Simbaya, dans la commune de Ratoma, qui a servi de cadre à la rencontre.

Les échanges s’inscrivent dans le cadre d’une tournée que les facilitatrices ont initiée en vue de convaincre les parties prenantes à prendre part au cadre de dialogue inclusif. Selon Dr Makalé Traoré, la porte-parole de circonstance des facilitatrices, deux raisons ont justifié la rencontre avec le Forum des forces vives. En premier, parce que cette entité a en son sein la société civile classique. Ensuite, le fait qu’au-delà des activistes reconnus de la société, le forum est aussi composé des entités syndicales. « Cela s’est très bien passé. La présence des trois facilitatrices a permis l’ouverture de cette porte », s’est-elle réjouie.

Du côté du Forum des Forces vives, on assure que les trois facilitatrices ont été reçues en tant que citoyennes et non au compte de leur statut en rapport avec le Cadre de dialogue. « Elles nous ont expliqué leur engagement et détermination pour que les Guinéens puissent se parler. En retour, nous leurs avons donné les propositions qu’on a eu à faire dans le cadre de la mise en place d’un cadre de dialogue inclusif et constructif », a indiqué Abdoul Sacko.

Au cours de leur échange avec le Forum des forces vives, Dr. Makalé et ses collègues ont soumis une doléance en rapport avec le souhait que le premier ministre a de venir rencontrer directement les membres de la plateforme. « Nous avons estimé que cela n’était pas à l’ordre du jour. Le plus important, c’est d’aller traiter les documents qui leur ont été remis », a répondu Abdoul Sacko.

Aliou Nasta