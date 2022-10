ELEVAGE : les victimes de la grippe aviaire demandent à être indemnisées

Les aviculteurs victimes de la grippe aviaire dans les zones de Coyah et de Forécariah ont organisé ce mercredi 19 octobre un sit-in devant le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage pour demander leur indemnisation. Indemnisation et non prêt, précisent-ils, pancartes à l’appui.

Les manifestants ont marché du carrefour du secrétariat général aux affaires religieuses jusqu’au ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, situé au centre-ville de Kaloum. Un seul slogan était entonné à l’occasion : ‘’Oui à l’indemnisation, non aux prêts remboursables ! ». Quant aux messages sur les pancartes qu’ils tenaient à bout de bras, ils étaient plutôt explicites : ‘’Relancer nos activités c’est sauver des emplois’’, ‘’Nous risquons la prison à cause des dettes » ou encore ‘’On ne prend pas crédit pour payer crédit. La sécurité alimentaire commence par la production locale »

Il faut dire que sur sa page Facebook, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, invoquant sa politique de relance du secteur avicole, a invité les fermiers de la zone de Coyah et Forecariah, inscrits sur la liste des victimes de la grippe aviaire, à présenter leur demande de prêt à taux zéro (accompagnée d’un business plan simplifié) à la Direction nationale de l’alimentation et de la production animale (DNAPA.)

Une option que de toute évidence, les aviculteurs ne semblent disposer à accepter.

Balla Yombouno