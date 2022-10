Un programme alléchant au menu du deuxième cru de Label Guinée

A moins de deux (2) semaines de l’ouverture de la semaine entièrement et exclusivement consacrée aux productions de notre pays, le voile est levé progressivement sur les activités prévues à l’espace multifonctionnel de la Bluezone de Kaloum. L’agenda dévoilé par les organisateurs prévoit la cérémonie de lancement par les autorités de la transition dans la matinée du 31 octobre. La salle de cinéma Canal Olympia abritera cette cérémonie tout comme l’espace d’une trois centaines de places servira de cadre aux panels, tables rondes, ateliers et présentations prévus pendant les cinq (5) jours de la semaine. D’ores et déjà des experts, personnalités et dirigeants ont confirmé leurs participations à des débats sur les problématiques du Made In Guinée, du contenu local, de l’exportation, de la qualité, des opportunités des grands projets, de la compétitivité des PME guinéennes etc.

Une cinquantaine de stands ont déjà été réservés, pour la plupart par des exposants de l’année dernière qui ne veulent pas rater le rendez-vous qui les a révélés au grand public et qui leur a permis de développer leurs activités. Ils promettent tous de transmettre aux visiteurs, leur passion et leur amour pour la Guinée à travers la qualité de leurs productions.

Des concerts géants animés par les têtes d’affiche des musiques guinéennes et en grande première le spectacle de la troupe Amoukanama qui vient d’épater les États-Unis et le monde dans le show télévisé America’s got talent. Une envie de scander que Les Guinéens ont du talent.

En organisant la deuxième édition de Label Guinée au cœur de Kaloum, les organisateurs ont voulu offrir toute la semaine un gigantesque after work à ciel ouvert pour les travailleurs du privé et su public qui se rendent à Kaloum afin qu’ils soutiennent par l’achat et les échanges, la détermination des producteurs locaux à défendre notre souveraineté économique.

L’espace enfants devrait permettre aux générations futures de tisser des liens solides avec leur pays, tout en profitant de l’espace aménagé pour leur épanouissement.

L’entrée libre et gratuite à l’événement et aux spectacles ne devrait pas déplaire au public guinéen qui ne se jamais prié lorsque la cause nationale l’appelle.

Rendez-vous donc du 31 octobre au 6 novembre à la Bluezone pour se faire une vraie idée du niveau de nos productions locales.

Contacts Presse :

+224 621 204 049 / +224 611 714 444

contact@agilites-gn.com