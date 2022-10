DETOURNEMENT : Lucien Guilao dans le viseur de la justice

L’ancien directeur de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP) et deux autres de ses collaborateurs sont accusés de détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur un montant de 3 milliards 700 millions GNF.

L’action a été déclenchée à la suite des injonctions de poursuites parties du ministre de la Justice. Saisi de l’affaire via les instructions du procureur général près la Cour d’appel de Conakry, le parquet du tribunal de première instance de Kaloum, a mis en branle l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF), pour des fins d’enquêtes. Et sur la base du rapport que ce dernier service a dressé de ses enquêtes que le parquet de Kaloum, estimant que les « présomptions de détournement de deniers publics et enrichissement illicites » sont suffisamment fondés, a décidé du transfert du dossier à la CRIEF. Vu que c’est cette dernière qui en a la compétence.

N’Famoussa Siby