CORRUPTION : l’ancien président de la CENI visé par des poursuites judiciaires

Le ministre de la Justice et des Droits de l’homme émet des injonctions aux fins de poursuites judiciaires contre Kabinet Cissé et Amara Diabaté, ancien président et ancien DAF de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il leur est reproché des faits présumés d’enrichissement illicite, détournement de deniers publics et complicité portant sur un montant de 400 milliards GNF. A en croire le ministre Alphonse Charles Wright, ces injonctions font suite à une dénonciation faite par Charles André Soumah, lui-même ancien commission au sein de l’institution électorale. Il a récemment saisi le ministre de la Justice via un courrier qu’il a adressé à ce dernier.

A son tour, le ministre de la Justice saisit le parquet général de la Cour d’appel de Conakry qu’il enjoint d’engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou encore de saisir la juridiction compétente.

