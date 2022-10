FARANAH : les acquis du projet HSD célébrés à la cérémonie de clôture

Après sept ans au service des populations guinéennes en général et celles de la région de Faranah, en particulier, le projet Haute qualité des services de santé pour le développement (HSD) prend fin au compte de la région de la haute Guinée. Et pour marquer cette fin, une cérémonie de clôture a été organisée ce mardi 25 octobre 2022. C’est l’enceinte de l’ENI de Faranah qui a servi de cadre à cette cérémonie, en présence des autorités administratives, sanitaires, des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet et des bénéficiaires des interventions du projet.

Financé par l’agence américaine pour le développement international (USAID), le projet HSD arrive à terme. Et c’est pour immortaliser son passage dans la région de la savane qu’une grandiose cérémonie de clôture a été organisée. Cérémonie au cours de laquelle le coordinateur régional est revenu sur les domaines d’intervention du projet : la gouvernance et le leadership, la santé de l’enfant, les fistules obstétricales, la santé communautaire, l’assurance qualité, entre autres. « C’est au regard des résultats obtenus à l’évaluation à mi-parcours que l’USAID et le ministère de la santé ont décidé d’ajouter le volet stratégie avancée renforcée qui a couvert huit localités les plus impactées par l’épidémie d’Ebola du littoral », précise Bakary Bérété. Quant aux acquis, le coordinateur indique : « Ce projet a permis de renforcer la capacité des prestataires en fonction des besoins. Il a permis d’intégrer certaines formations sanitaires à la prise en charge gratuite des fistules obstétricales, de doter les centres de santé en matériels et équipements, de mettre en place l’unité de prise en charge des lésions précancéreuses à l’hôpital régional de Faranah ».

Pour les autorités sanitaires de la région, le bilan est également positif. D’autant que le projet Haute qualité des services de santé pour le développement (HSD) est l’un des rares à évoluer dans la région de Faranah. C’est pourquoi, l’inspecteur régional de la santé promet de pérenniser les acquis du projet. « C’est avec une joie immense et un sentiment de fierté que j’avoue la qualité des services et le caractère innovant de l’appui de ce projet qui couvre un paquet intégré de soins essentiels. Dans la santé de la reproduction, ce sont des efforts inestimables pour le ministère en vue de réduire de façon drastique la mortalité néonatale, infantile et maternelle. Je voudrais rassurer au partenaire que ces acquis seront maintenus au niveau de la région », promet Docteur Mahmoud Sama Chérif.

Kébé Guilavogui, sage-femme à la maternité de Kissidougou, est en soi l’incarnation des acquis du projet HSD. Comme l’illustre, du reste, le témoignage de la sage-femme. « Grâce à ce projet, je peux diriger correctement un accouchement, réanimer un enfant en détresse respiratoire. Je peux placer un DI ou l’implant. Je peux faire la prévention contre les infections et surtout conseiller des femmes contre des infections », témoigne-t-elle.

Présidant la cérémonie, le gouverneur de la région de Faranah a particulièrement l’organisation de cette dernière. Au point qu’il a suggéré que l’initiative soit institutionnalisée. « Je voudrais que ce processus de clôture des projets soit institutionnalisé pour chaque projet évoluant dans la région. Il permettra de nous étaler les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les stratégies et les acquis du projet », recommande Boundouka Condé. Abordant ensuite les acquis du projet, il note que celui-ci « s’est largement battu dans l’amélioration continue des qualités des services avec un accent particulier sur la santé néonatale ».

Les acteurs de mis en œuvre du projet Haute qualité des services de santé pour le développement (HSD) partent donc de la région de Faranah avec le sentiment d’avoir accompli leur devoir en direction des populations.

La visite guidée des stands aura été la dernière étape de la cérémonie de clôture.

Michel Yaradouno, correspondant régional du djely.com en Haute Guinée