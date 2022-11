TOURISME : l’édition 2022 du rallye Budapest-Bamako passera par la Guinée

Lancé en 2005 pour donner la chance aux amateurs de course automobile n’ayant pas les moyens pour prendre part au Dakar, le rallye Budapest-Bamako passera, cette année, par la Guinée. Koundara, Labé et Kindia font partie du trajet de 9432 km que les concurrents parcourent entre la capitale hongroise et Freetown, celle de la Sierra Léone. Y voyant une opportunité touristique à saisir pour vendre l’image de la Guinée, le ministre de la Culture a animé ce mardi une conférence de presse pour annoncer les dispositions envisagées.

D’ores et déjà, il importe de noter que le rallye draine dans son sillage 560 touristes essentiellement européens, pour un total de 257 véhicules. « Nous avons identifié trois points sur lesquels nous allons installer des buvettes », annonce le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. François Bourouno précisant qu’au-delà de la nourriture et des boissons qui seront servies, ces buvettes seront également animées par les artistes du pays. « Il y aura également des artisans qui viendront exposer les œuvres artisanales », souligne-t-il également. L’objectif étant de proposer à l’occasion tout ce que le pays a de richesse notamment culturelle pour « vendre l’image de la Guinée à l’échelle mondiale ».

Mettant, pour sa part, l’accent sur l’organisation devant permettre à tous les secteurs du département de prendre part activement à la réception du rallye, le ministre met aussi en exergue l’opportunité économique que représente le rendez-vous. « Ces touristes qui vont franchir notre territoire vont faire des achats, il y aura des animations culturelles. Il y aura un marché éphémère des artisans. Et cela fera beaucoup d’entrées d’argent. C’est une chance que nous devons saisir pour que pendant cette traversée la Guinée soit très belle », explique Alpha Soumah.

Le ministre promet en œuvre pour que toutes les prochaines éditions du rallye puissent passer par la Guinée

Pour terminer, le ministre demande aux autorités à tous les niveaux et aux populations des zones traversées, de réserver un accueil chaleureux à nos illustres hôtes.

Fodé Soumah