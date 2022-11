L’ONG OSH-GUINEE lance son projet d’appui à l’insertion socio-économique des jeunes handicapés

Dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité des personnes handicapées, l’Organisation de secours aux handicapés de Guinée (OSH-G) a lancé ce mercredi 2 novembre, la 2ème phase de son projet d’appui à l’insertion socio-économique des jeunes personnes vivant avec le handicap (PAIS-JVH 2). Financé par Plan International Guinée, le projet est d’un coût total d’un milliard 300 millions GNF. Organisée dans un complexe hôtelier à Conakry, la cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs partenaires techniques et financiers, des représentants du ministère en charge des Personnes vulnérables ainsi que plusieurs organisations de personnes handicapées.

En exécution depuis le mois d’avril dernier, le PAIS-JVH phase 2 prendra fin en juin 2024, soit dans 26 mois. Cette deuxième phase couvrira les villes de Conakry, Coyah, Kissidougou, Gueckedou, Macenta, N’zérékoré et cible un total de 1220 bénéficiaires. Son objectif est d’accompagner les jeunes personnes vivant avec le handicap en général, et les filles et les femmes en particulier. L’idée est d’aider à valoriser leur potentiel et de promouvoir leur pouvoir économique et social. « Malgré les efforts de l’Etat et des partenaires au développement, cette couche importante de notre société est particulièrement vulnérable au chômage et à la pauvreté. Leur situation socio-économique est marquée par des inégalités par rapport au reste de la population. Cela se caractérise par l’accès restreint à l’éducation, au travail et aux services sociaux de base, l’inaccessibilité aux services de santé et aux espaces publics, la stigmatisation, la discrimination et les stéréotypes », a dressé Mariam Kanté, conseillère de OSH Guinée.

Selon Bangaly Camara, coordinateur du projet, c’est en tenant compte de toutes ces difficultés auxquelles le groupe cible est confronté qu’OSH-GUINEE a élaboré le projet. Abordant la structuration du projet, il souligne que celui-ci sera axé autour de trois thématiques. La première : « c’est l’autonomisation à travers le développement des activités génératrices de revenus, parce qu’on se dit que c’est la manière de soustraire ces personnes handicapées à la mendicité », indique Bangaly. Quant à la deuxième thématique, elle a trait, selon lui, à « l’aspect lié au plaidoyer et aux séances de sensibilisation, parce qu’aujourd’hui il existe un arsenal juridique de protection des personnes handicapées qui n’est pas totalement vulgarisé auprès de cette couche ». Enfin, il y a la « promotion des droits sexuels et reproductifs des personnes handicapées », conclut-il.

Aliou Nasta