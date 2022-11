CONAKRY : des malfrats qui profitent des bouchons

Le phénomène commence à prendre de l’ampleur dans la circulation à Conakry. Précisément, sur l’axe Kipé-Sonfonia. Il implique des voleurs qui circulent à moto et qui ciblent tout particulièrement les détenteurs de téléphones à l’intérieur des tricycles et des taxis. Ils n’épargnent pas non plus les sacs à dos ou à main des passagers installés sur des motos.

Rodés à leur technique, ils usent d’une méthode digne d’un film hollywoodien. Leur tranche horaire de prédilection ? Entre 19 et 20 heures, quand les citoyens se pressent pour rejoindre leurs domiciles respectifs.

Mais ce jeudi, c’est en pleine journée qu’un reporter du Djely a assisté une scène relevant des agissements de ces malfrats. Un citoyen de surcroît fonctionnaire au département des affaires étrangères, assis à l’arrière d’une moto, a vu son sac emporter par ces voleurs, lancés comme une fusée.

« Ils ont tiré mon sac, j’étais à l’arrière de la moto de mon ami. On revenait du service et ils ont filé juste au carrefour de Lambandji. J’ai crié ‘’au voleur’’, on les a poursuivis jusque vers Kobaya, mais impossible de mettre main sur eux », a raconté Ibrahima Baldé.

Poursuivant, notre interlocuteur fait savoir que son sac contenait objets de valeur. « Il y avait de l’argent (une forte somme), des documents à finaliser… », dit-il.

Au moment où la malheureuse racontait sa mésaventure, une jeune fille qui écoutait s’est approchée pour relater ce dont elle également été victime. « Ils ont pris mon téléphone lorsque j’étais vers Nongo », indique-t-elle.

De fait, il ressort que ce phénomène est devenu récurrent sur l’axe Kipé-Sonfonia. « Il faut vraiment qu’ils prennent des dispositions sinon les citoyens vont souffrir ». Il ajoute par ailleurs qu’il faut « interdire la circulation des motos sans plaque d’immatriculation », conclut Ibrahima Baldé.

N’Famoussa Siby