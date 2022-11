CORRUPTION : des poursuites en perspective contre Alpha Condé, Kassory Fofana…et feu Claude Kory Kondiano

Alpha Condé et ses anciens collaborateurs sont décidément loin d’en avoir terminé avec les poursuites judiciaires. Alors que certains de ces anciens compagnons sont d’ailleurs en détention à Conakry et que l’ancien chef de l’Etat lui-même en en Turquie, le ministre de la Justice vient d’ordonner des injonctions de poursuites à leur encontre pour des faits présumés de « corruption, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité ». Au total, ce sont 188 personnes physiques et morales qui sont dans le viseur d’Alphonse Charles Wright. Des personnes au nombre desquelles, outre le président Alpha Condé, on peut citer, l’ancien PM Kassory Fofana, l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, l’ancien responsable d’EDG, Bangaly Maty ou encore l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura. S’y trouvent également mentionnées des personnes morales à l’instar de la Fondation Condé Djénè Kaba, du nom de l’épouse de l’ancien président. Plus inattendu sur la liste, c’est le nom de l’ancien président de l’Assemblée nationale et ancien haut-représentant du chef de l’Etat. En effet, ce dernier est décédé le 27 septembre dernier. Or, il occupe exactement le n°94 sur cette liste fournie par le ministère de la Justice aux procureurs généraux de Conakry et Kankan