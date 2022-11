DIALOGUE POLITIQUE : le Quatuor reçoit le PM la semaine prochaine

Dans le cadre du processus du lancement du dialogue inter-guinéen, les responsables du Quatuor que forment les coalitions politiques ANAD, FNDC politique, RPG-arc-en-ciel et alliés CORED, étaient en plénière ce jeudi 3 novembre au siège de l’UDG de Mamadou Sylla, pour notamment se prononcer sur l’opportunité de recevoir ou non le premier ministre, Bernard Goumou. A l’issue du conclave, le principe d’accueillir le chef du gouvernement a été formellement adopté. Mais les acteurs ont souhaité que la rencontre se fasse seulement la semaine prochaine.

C’est l’honorable Cellou Baldé de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui a rendu compte de la rencontre. Précisant que la rencontre de ce jeudi avait pour objectif de centraliser les décisions prises par les différentes coalitions par rapport au souhait du premier ministre de rencontrer les acteurs politiques, l’ancien député annonce : « A l’issue de la plénière, il a été décidé de recevoir le 1er ministre à une heure et à un jour de sa convenance et à sa discrétion, mais en début de semaine prochaine ». Le chef du gouvernement étant demandeur de la rencontre avec les coalitions, « nous allons l’écouter parce que nous estimons que c’est dans le cadre du processus du dialogue qui va être en tout cas enclencher sous l’égide de la CEDEAO et nous aussi, nous avons des mémorandums que nous avons produits que nous allons lui soumettre », poursuit Cellou Baldé.

Sollicité pour réagir au fait que la primature avait pourtant annoncé hier une rencontre avec les membres du Quatuor, le responsable des fédérations à l’UFDG n’a pas voulu commenter. En revanche, souligne-t-il : « Quand il faut rencontrer le 1er ministre dans le cadre de lancement du processus du dialogue sous l’égide de la CEDEAO, il va falloir qu’à notre niveau, on se prépare. Parce que nous ne venons pas juste pour une rencontre de courtoisie, mais nous venons, comme il a souvent l’habitude de le dire, pour parler de la Guinée, des problèmes de la Guinée. Et donc pour nous permettre de nous préparer, nous nous sommes donné jusqu’à la semaine prochaine pour qu’à sa discrétion, il puisse nous indiquer une date et une heure à sa convenance pour que nous puissions discuter sereinement ».

Du côté de la primature, le service communication annonce déjà le report de la rencontre.

