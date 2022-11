Accusé de corruption, Mamadi Sinkoun Kaba réplique avec véhémence

Ancien directeur de protocole d’Etat à la présidence de la république sous Alpha Condé, Mamadi Sinkoun Kaba a son nom sur la liste des 188 personnes morales et physiques contre lesquelles le ministre de la Justice demande d’engager des poursuites judiciaires. Et cela, on peut dire qu’il ne l’a pas aimé du tout. Au point qu’il est sorti du silence qu’il observait depuis le coup d’Etat qui a renversé le pouvoir dont il était membre, le 5 septembre 2021. Sollicité par nos confrères de Djoma médias, il a eu une réaction plutôt cinglante.

Dans l’émission ‘’On refait le monde’’, cet ancien collaborateur de l’ex président Alpha Condé, basé actuellement à Dakar, n’a pas été tendre avec les autorités de la transition. Pointant en premier lieu la liste du ministre Charles Wright, il trouve qu’elle symbolise une justice des vainqueurs. « Je trouve ça extrêmement malheureux. Quand vous voyez le contenu de cette fameuse liste, vous avez des morts ou des personnes dont les noms ont été cités deux ou trois fois ou des fonctions qui sont attribuées à des gens pour lesquelles ils n’ont jamais exercé. C’est tout simplement malheureux », a-t-il regretté.

Poursuivant, Mamadi Sinkoun Kaba trouve qu’il ne faut plus se taire. D’autant qu’à ses yeux, ceux qui tiennent le gouvernail du bateau Guinée depuis plus d’un ne sont pas particulièrement experts. En guise d’illustration, il s’étonne qu’on lui demande à lui des comptes en rapport avec la gestion des ressources, alors qu’en tant Directeur de protocole, il n’avait aucun budget. « Et ça, ils le savent mais aujourd’hui la règle est qu’il faut ternir l’image des gens et pour salir les gens, c’est de pouvoir peut-être éliminer les gens qui peuvent les gêner. Sinon, il y en a beaucoup qui travaillaient avec le professeur Alpha Condé et qui sont nommés autour d’eux », a-t-il fait remarquer.

Contrairement à ce qui se dit ça et là, la gouvernance actuelle ne serait point vertueuse. Tout au contraire, selon Sinkoun Kaba. « Est-ce-que vous savez qu’en un an, le putschiste Doumbouya et son gouvernement ont dépensé plus d’argent que l’argent qui a été dépensé pendant tout le premier mandat du professeur Alpha Condé ? Allez voir à la banque centrale les titres d’actions qui se font. Ils sont en train d’endetter le pays. Ce sont les futurs gouvernements qui vont devoir réparer la gabegie dont ils sont en train de faire montre en ce moment-là », a-t-il accusé. Puis, d’appeler au retour rapide à l’ordre constitutionnel. « Ces gens ne savent pas comment gouverner un pays. Que ces militaires rentrent dans les casernes, que les civils qui les accompagnent tel que Charles Wright et autres repartent faire ce qu’ils savent faire », a-t-il préconisé.

Aliou Nasta