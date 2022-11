Sambaïlo-Lougguérè Kewey, route de l’impossible

Parcourir les routes guinéennes dans leur ensemble, relève d’un indescriptible calvaire pour les usagers. Ceux du tronçon Sambaïlo-Louggérè Kewey en particulier. Un bout de route de 9 km que les gens passent des heures et des heures à parcourir.

En cette fin de saison des pluies, par ici les nids de poule sont encore tapissés de boue. Les véhicules qui s’y embourbent ne se comptent pas donc. Les pannes y sont par ailleurs légion. En sorte que parfois, les passagers, en attendant les réparations, passent la nuit à la belle étoile.

Et ce vendredi, quand un taxi parti de Koundara pour le Sénégal, s’est retrouvé pris au piège de la boue, tous les passagers, hommes et femmes, ont dû sortir de l’engin pour essayer d’extraire la voiture. Mais en vain. Il a fallu l’arrivée des touristes du rallye Budapest pour délivrer l’engin. Ils ont pour cela utilisé un câble plus consistant.

Scène quasi identique et calvaire pareil deux kilomètres plus loin. Cette fois, on était à Lougguérè. Pour permettre à la voiture de traverser ce petit marigot, tous les passagers sont obligés de descendre.

Interrogé par notre reporter, les populations implorent le soutien des autorités pour mettre fin à ce supplice qu’elles endurent depuis des lustres.

Fodé Soumah