PROCES DU 28 SEPT : Cécé Raphaël aussi évoque les « recrues de Kalia »

Toumba Diakité en avait parlé comme les acteurs majeurs de la tragédie du stade du 28 septembre. Son ancien garde de corps, Cécé Raphaël Haba, le confirme d’une certaine façon. En tout cas, il témoigne avoir également vu les recrues de Kalia dans l’enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, quelques jours avant le 28 septembre 2009.

Cécé Raphaël Haba se veut sans équivoque. Il affirme sans ambages avoir bel et bien vu des recrues de Kalia dans l’enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. C’était, dit-il, avant le déplacement du capitaine Moussa Dadis Camara, à Labé. « Le jour où je les ai vus. Ils étaient tous en civil, ils étaient en groupe. Je ne connais pas le nombre », témoigne-t-il.

Les mêmes éléments, il ne les a plus revus après son retour de congé, cependant. « Au retour des congés, je ne les ai plus vus. Je les avais vus avant de partir à Labé, le 27 septembre. Ils étaient sous la responsabilité d’un certain Bamba », dit-il encore.

Au cours de sa comparution, l’accusé a également été amené à revenir sur les détails de la fusillade dans l’enceinte du camp Koundara, le 3 décembre 2009. A l’occasion, il a quelque peu consolidé la réputation mystique d’Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. En effet, celui-ci serait resté impénétrable aux balles tirées dans sa direction. « Toumba, naturellement, il est influent. Personne n’ose de lui. Et quand il est auprès du président, celui-ci se sent en sécurité. L’influence, c’est Dieu qui donne, on n’achète pas ça au marché. Ils ont tiré sur lu,i mais il n’a pas été atteint. Lui-même a utilisé des versets coraniques devant vous ici », déclare Cécé Raphaël Haba

Fodé Soumah