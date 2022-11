CAN 2023 : le Guinéen Amadou Diaby invité par la CAF à la signature de l’accord avec la Cote d’ivoire

Ce vendredi, 11 novembre 2022, en présence du Guinéen Amadou Diaby et d’autres invités de marque choisis à travers le monde, la Confédération africaine de football (CAF) signe d’importants actes avec les autorités sportives de la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 au pays de Didier Drogba.

Il s’agit de « l’Accord d’Accueil (Host Agreement) et de ses annexes », qui engageront formellement la Côte d’ivoire à travers le ministère des Sports de Côte d’Ivoire, la Fédération Ivoirienne de Football, le Comité Local d’Organisation et la CAF pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023.

Et, parmi les prestigieux invités conviés à cet événement historique par la CAF, figure le guinéen Amadou Diaby, ancien vice-président de la Fédération guinéenne de Football.

La cérémonie se déroulera à la présidence de la République de Côte d’ivoire probablement, en présence du chef de l’Etat, Alhassane Ouatara et de plusieurs autres officiels ivoiriens.

La grandeur d’Amadou Diaby qui est un acteur majeur du football en Afrique au-delà de la Guinée, ne cesse d’être reconnue à sa juste valeur. L’ancien numéro 2 de la fédération guinéenne de football, beaucoup respecté dans les milieux sportifs du continent, est convié à tous les grands rendez-vous du football africain.