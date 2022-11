KINDIA : Enabel offre un lot de matériels et d’équipements de santé au compte du projet ‘’She Decides’’

L’Agence belge de développement (Enabel) qui accompagne la Guinée dans sa démarche de réduction des inégalités socio-économiques et des pesanteurs socioculturelles, a procédé ce samedi 12 novembre 2022 à la remise d’un important lot de matériels et d’équipements sanitaires à l’hôpital régional de Kindia. C’était dans le cadre du projet » She Decides » qui vise à renforcer l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, par une approche intégrée qui implique l’ensemble des acteurs et leurs interactions.

C’est dans l’enceinte de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia que la cérémonie de remise a été organisée, en en présence des autorités administratives et sanitaires. Les équipements remis sont destinés aux centres de santés et hôpitaux des régions de Mamou et de Kindia et du futur guichet unique de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre.

La représentante résidente d’Enabel en Guinée détaille les équipements offerts. « Le lot de matériels et d’équipement que nous remettons aujourd’hui est acquis dans le cadre de » She Decides », notre projet orienté autour de l’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive. D’un montant de 130 000 euros, le matériel est composé, entre autres, de tables de consultation gynécologie et d’accouchement, de lits d’observation et de matelas, de boîtes césariennes et gynécologiques, de pèse-bébés numériques… Un autre lot de 120 000 euros, en cours d’acquisition sera très prochainement remis à Mamou », a dit Krista Vestraelen. Il s’agit, précise-t-elle « d’une action qui complète le dispositif de renforcement de capacités des centres de santé dont les prestataires ont bénéficié en amont de formation sur mesure ». Par ailleurs, note-t-elle : « Notre ambition est claire : améliorer l’offre des soins et faire des formations sanitaires un levier essentiel à la réalisation des droits des femmes en lien avec la santé de la reproduction ».

En outre, « pour que le matériel ainsi remis réponde aux besoins immédiats à la fois des structures de santé et des populations, nous avons tenu à réaliser une étude dont les conclusions ont permis de prioriser les équipements médicotechniques à mettre à disposition. Enabel reste convaincue que l’amélioration des conditions d’intervention des agents de santé demeure un gage d’amélioration de la qualité des services rendus, notamment aux couches les plus vulnérables », conclut la représentante résidente.

Après cette cérémonie, les responsables de l’Agence belge de développement ont animé une conférence de presse de présentation du projet ‘’She Decides’’. Un projet qui est l’une des six interventions de l’Agence, dans le cadre du programme bilatéral de coopération entre la Belgique et la Guinée. « C’est un projet de promotion des droits sexuels et reproductifs », dit en substance Graziella Gesquiere, responsable du projet. Et selon elle, il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre d’un mouvement international qui se déploie dans d’autres pays et par d’autres organisation. Pour ce qui est d’Enabel, elle des projets ‘’She Decides’’ dans 5 pays africains. En Guinée, le projet cible les villes de Conakry, Kindia et Mamou. « Le coût est évalué à 5millions d’euros pour cinq ans, sur le financement du royaume de Belgique », précise également Graziella Gesquiere

Pour Enabel, cette journée très chargée en activités a pris fin au centre de santé de Wondy, dans la commune urbaine de Kindia. Le personnel du centre ayant déjà eu droit à un renforcement de capacités, on leur a remis ce samedi un lot de matériels notamment des tablettes pour mieux exercer leurs activités.

Dramé