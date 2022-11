PROCES DU 28 SEPT : le nom de Mandian Sidibé revient à nouveau

Accusé entre autres de non-assistance à personnes en danger à la suite du massacre du stade du 28 septembre, l’ancien ministre de la Santé et de l’Hygiène publique sous la présidence de capitaine Moussa Dadis Camara, est depuis le lundi dernier à la barre. Et à l’occasion, le nom du journaliste Mandian Sidibé, par ailleurs actuel directeur général de l’OGP, est revenu dans les débats.

C’est encore cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux où on entend l’ancien journaliste de la radio Planète FM évoquer les événements du 28 septembre, dont il s’agit. C’est un avocat de la partie civile qui, s’appuyant sur ce témoignage, a posé des questions à l’ancien ministre de la Santé. Rappelant les propos de Mandian Sidibé, l’avocat déclare : « Les deux camions qui étaient garés à la résidence du feu Général Lansana Conté étaient remplis de cadavres, donc lorsque le ministre est venu, il a dit’’ on vous a dit de ne pas venir au stade, voilà’’. Et il a craché sur certains corps ».

Puis, à l’accusé, il demande : « Est-vrai » ? Et ce dernier de s’empresser de répondre : « Non, ce n’est pas vrai ».

L’avocat lui demande alors s’il est prêt pour une confrontation avec Mandian Sidibé. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby répond : « Je crois qu’il n’a pas dit mon nom. Oui, si le tribunal trouve nécessaire… Oui, je demande sa comparution ».

Il faut rappeler que depuis le début de ce procès – le 28 septembre 2022 – c’est la 2ème fois que le nom du journaliste Mandia Sidibé revient dans les débat. On l’évoque de plus en plus comme un témoin. Mais pour l’heure, la question de sa comparution ne s’est pas formellement posée.

Aminata Camara