SANTE : le PM lance le Forum national sur la gestion des épidémies multiples et simultanées

Le premier ministre a présidé ce mercredi 16 novembre 2022, la cérémonie de lancement officiel du forum national sur la gestion des « épidémies multiples et simultanées » en Guinée. Une initiative du ministère de la Santé est de l’Hygiène publique, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers dont le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Au cours de la rencontre prévue pour trois jours, les participants venus de la Guinée et de l’étranger passeront en revue différentes thématiques en rapport avec le thème du Forum. L’objectif qui sous-tend l’organisation du forum est de renforcer les dispositifs actuels de préparation, de réponse et de suivi-évaluation des interventions de même que la synergie d’action dans un cadre de collaboration et d’intégration d’efforts multisectoriels multidisciplinaires de réponse aux urgences de santé publique.

S’exprimant au nom de son homologue de la Santé et de l’Hygiène publique, Aicha Nanette Conté, ministre de l’Action sociale, de la Promotion féminine et des Personnes vulnérables, rappelle que la gestion des épidémies multiples et simultanées, requiert, à l’exclusion de toute improvisation, trois niveaux de préparation : protéger la santé de nos concitoyens, sauvegarder l’économie, renforcer la résilience au sein de la communauté. Pour ce qui est de la Guinée, elle « s’est dotée récemment d’un plan national spécifique de prévention et de lutte contre les épidémies. Un document consensuel avec tous les partenaires en vue de répondre aux urgences sanitaires », indique la ministre de l’Action sociale.

Intervenant via une projection vidéo, Dr. Marie-Pierre, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’ouest et du centre, s’est réjouie de la dimension régionale que revêt le forum. Une dimension qui « permettra de partager des expériences riches dans les domaines de la multisectorialité, de renforcement de la vaccination de routine et aussi de créer un réseau de collaboration sud-sud dans la région et au-delà, multipliant les échanges dans une dynamique d’apprentissage mutuel », note la directrice régionale de l’agence onusienne.

Marie-Pierre qui en profite pour assurer que son institution est impatiente de soutenir une approche cohérente efficace et fondée sur des évidences, pour améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux épidémies de façon stratégique, coordonnée et innovatrice. Elle soutien en outre que « l’UNICEF est fortement engagé dans la lutte contre les épidémies multiples et simultanées qui affectent la santé des enfants, des communautés, mais aussi fragilisent les systèmes de santé. Il nous paraît urgent de changer de paradigme ».

Quant à lui, Vincent Martin, le représentant résident du Système des Nations unies en Guinée, note que voit en la tenue du forum, « l’opportunité d’entamer une réflexion profonde sur le système de préparation et de réponse aux maladies épidémies, mais aussi de réfléchir sur la façon dont nous travaillons ensemble avec l’ensemble des parties prenantes (…) pour soutenir les efforts sans faille du gouvernement guinéen pour lutter contre ces maladies ».

Pour sa part, dans son discours de circonstance, le premier ministre a indiqué que l’organisation de ce forum traduit la « forte volonté du gouvernement de hisser les réponses aux épidémies au rang des grandes priorités nationales avec pour objectifs principaux le renforcement de la sécurité sanitaire et le maintien des populations en bonne santé ». Dans cette optique, à en croire Bernard Goumou, le forum permettra de « réfléchir collectivement à l’élaboration d’une feuille de route ambitieuse, à l’identification des défis et à la définition d’une gouvernance appropriée pour une meilleure gestion des épidémies multiples et simultanées ».

Pour terminer, le chef du gouvernement a exprimé ses félicitations aux partenaires techniques et financiers de leur soutien et de leur participation.

Fodé Soumah