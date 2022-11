GUINEE : des matériels et équipements offerts aux centres d’accueil pour enfants du pays

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH), à travers son Projet d’appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits (PAPEV), financé par l’Agence de coopération italienne (AICS) et mis en œuvre avec la Cellule Genre de la CEDEAO (CCDG) a procédé, ce mercredi 16 novembre, à la remise d’un important lot de matériels et d’équipements de literie, produits d’hygiène, panneaux solaires, motos, ordinateurs, outils didactiques, au ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables.

D’une valeur de 700 millions GNF, le don s’inscrit dans le cadre du projet PAPEV qui couvre six pays africains (Guinée, Niger, Guinée-Bissau, Gambie, Mali, Sénégal). Destinés aux centres d’accueil des enfants du pays, les équipements vont « participer à un meilleur encadrement des enfants mais aussi à leurs équipements », a indiqué Robert Kotchani, Représentant régional Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme en Afrique de l’Ouest.

Concrètement, ce sont 18 centres d’accueil pour enfants qui vont en bénéficier à travers tout le pays dont dix centres situés dans la capitale Conakry. Des centres ayant une capacité d’accueil cumulée de 994 places. Des centres dans lesquels « les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants ne sont pas des meilleures, faute d’équipements adéquats et parfois de ressources humaines qualifiées en nombre suffisant », fait encore remarquer le représentant régional du HCDH.

Du côté des bénéficiaires, la joie est immense et l’espoir est permis pour une meilleure prise en charge des enfants. « Cet appui est venu au bon moment parce que le centre vient d’être rénové. On a une partie des équipements mais ça nous reste une grande partie. C’est un sentiment de satisfaction par rapport à cet appui », a soutenu Alpha Ousmane Diallo, coordinateur des programmes de l’ONG SABOU-Guinée.

Au vu du succès du projet PAPEV, la coopération italienne, principal partenaire financier du projet, entend appuyer une seconde phase. « J’aimerais saisir l’occasion pour vous informer que nous sommes en train de planifier avec le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme en Afrique de l’ouest une deuxième phase du projet PAPEV », a dit Dr Maria Emma Manfrin, la représentante de l’ambassadeur d’Italie à la rencontre.

Département bénéficiaire du Projet d’appui à la protection des enfants victimes de leurs droits (PAPEV) et en tant que représentante du gouvernement à cette cérémonie de remise, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a remercié les partenaires de la Guinée pour ce geste qui contribuera à la bonne marche des centres d’accueils qui se trouve être une des priorités de son département. « Cette contribution de qualité de votre institution par le biais des efforts conjugués de la CEDEAO, de la coopération italienne et du Haut-commissariat aux droits de l’Homme, en direction des enfants constitue une priorité de mon département…je voudrais renouveler mes remerciements à toutes les parties prenantes du projet PAPEV pour les résultats engagés au cours de ces trois dernières années », a déclaré Aicha Nanette Conté.

Il faut noter qu’outre Conakry, les préfectures bénéficiaires de cette première phase du projet PAPEV sont : Siguiri Labé et Koundara.

N’Famoussa Siby