Bolloré Transport & Logistics Guinée participe au Symposium  »Mines Guinée 2022 »

Bolloré Transport & Logistics Guinée, acteur majeur de la logistique intégrée, participe à la 7e édition du Symposium Mines Guinée qui se tient du 15 au 17 novembre 2022 à Conakry, au Chapiteau (Palais du peuple). Cet événement biannuel, placé sous la haute autorité du Président de la République, sera l’occasion pour l’entreprise de mettre en avant son expertise dans la logistique minière et la gestion des grands projets industriels.

Fatimata KOBOR, Directrice Commerciale Bolloré Transport & Logistics Guinée, Dolores BIAMOU, Directrice Développement Mine Afrique et Mariama Ciré DIALLO, Commerciale Cotation, représenteront Bolloré Transport & Logistics et profiteront de leur présence pour faire des rencontres B to B et expliquer aux visiteurs les domaines d’expertise de l’entreprise.

« Le Groupe Bolloré est un géant de la logistique intégrée capable de fournir aux entreprises minières des solutions de transport et de logistique sur mesure depuis leur phase d’exploration jusqu’à l’exploitation de leurs mines. Cet événement est ainsi pour nous l’occasion de rencontrer directement les sociétés minières qui interviennent en Afrique et en Guinée, et de leur proposer notre savoir-faire pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. », explique Fatima KOBOR.

Bolloré Transport & Logistics Guinée s’est déjà illustrée à de nombreuses reprises dans le transport de colis hors gabarit en prenant part à plusieurs projets miniers notamment Guinea Alumina Corporation (GAC), SMB, Shapoorji Pallonji, Société des Mines de Mandiana, Kouroussa Gold Mining, etc.

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 35 000 collaborateurs dans 111 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l’entreprise conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implantée sur les principaux hubs portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses clients un service de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout.

Bolloré Transport & Logistics Guinée est une filiale du Groupe Bolloré, et acteur majeur des solutions de logistique, de transport et de transit en Guinée. Avec ses 692 collaborateurs répartis entre ses sites de Conakry et son agence de Kamsar, Bolloré Transport & Logistics Guinée contribue au développement économique et sociale du pays à travers ses activités. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Fodé DIAOUNE │Responsable Communication & RSE-Bolloré Transport & Logistics en Guinée T +(224) 621 08 92 22 fode.diaoune@bollore.com