KANKAN : deux enseignants accusés de viol, d’abus sexuels et de menaces par une étudiante

La nouvelle s’est emparée de la cité de Nabaya depuis la matinée du 16 novembre. Deux enseignants, tous de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Juluis N’yerere de Kankan sont accusés par une étudiante de viol, d’abus sexuels et de menaces. Les faits remonteraient à des semaines plus tôt, mais ce n’est que ces derniers jours qu’ils ont été rendus publics. Ce, après l’échec des négociations internes voulues par les responsables de l’université.

MD, l’étudiante qui se présente comme victime fait la licence 2 à la faculté des sciences économiques et de gestion. Récemment, elle a brisé le silence autour du viol, des abus sexuels et des menaces qu’elle dit subir de la part de deux enseignants.

Aussitôt informé de la situation, le conseil de discipline de l’université s’est réuni et a pris des mesures contre les mis en cause. Pour l’heure, ni la victime, ni les accusés et même le service de communication de l’université ne souhaitent donner leurs versions des faits. Les deux enseignants auraient notamment reçu des responsables de l’université des instructions fermes pour ne pas communiquer dessus. Quant au responsable de communication de l’université, il trouve que le sujet est trop sensible.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com