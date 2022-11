KANKAN : un bâtiment et son contenu emportés par les flammes

C’est un bâtiment de cinq chambres et tout son contenu qui ont été réduits en cendres dans l’après-midi de ce 22 novembre 2022 au quartier Farako 2, dans la commune urbaine de Kankan. Pour l’heure, les origines du sinistre demeurent inconnues. Malgré l’intervention de la protection civile et des voisins, le feu a régné et a tout emporté. Heureusmement qu’il n’y a aucune perte en vies humaines.

Abattu par les dégâts, le père de famille établit le bilan de l’incendie : « J’étais au travail quand on m’a appelé. (…) Aujourd’hui, on a presque tout perdu : armoires, lits et autres biens sont partis dans la fumée. Je ne sais à combien peut s’élever la perte. Mais, elle est énorme », a brièvement dit Moussa Doumbouya.

Encore inconsolable et partagée entre l’amertume et la tristesse, Mariame, la mère de famille, dit s’en remettre à la volonté divine mais plaide qu’elle soit aidée pour le traitement de sa fille. Car, dit-elle : « C’est ma fille qui est malade et c’est à cause d’elle que notre maison prend chaque fois feu. C’est le septième cas d’incendie survenu chez nous. La semaine dernière, il y a eu incendie aussi ».

Cette fois, elle était partie le menuisier en vue de la réparation de son armoire quand on l’a appelée pour l’informer de cet autre incendie chez elle. « La seule chose que je demande est que les bonnes volontés m’aident à traiter ma fille », implore-t-elle.

Ces derniers temps, les cas d’incendies mystérieux sont régulièrement signalés dans la région de la Savane. Il y a juste quelques mois en arrière, c’est ainsi tout un village de la région qui était décimé par un tel feu.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com