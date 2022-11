FRAUDE AUX EXAMENS : l’ex-IRE de Kankan à la barre

Poursuivis pour les faits de fraude aux examens et concours scolaires et de faux et usage de faux en écriture publique, l’ancien inspecteur régional de l’éducation de Kankan, Famoro Keita, et six autres cadres de l’IRE ou de la DPE sont depuis ce lundi 28 novembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Kankan.

C’est aux environs de 11 heure que le procès a démarré au tribunal de première instance en présence de quelques enseignants de la ville. La comparution de celui qui a pourtant été récemment promu au poste d’inspecteur régional de l’éducation de Faranah et ses coaccusés intervient après l’instruction menée par la gendarmerie et leur brève incarcération à la Maison centrale de Kankan.

Pour l’heure, ce sont des accusés qui donnent leurs versions des faits.

Nous y reviendrons

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com