KANKAN : le préfet condamné à 6 mois de prison avec sursis

C’est le 16 novembre dernier que le préfet de Kankan, Kandia Mara, a comparu pour des faits présumés de propos à caractère régionaliste, ethnique et ségrégationniste par le biais de la cybercriminalité. C’était suite aux injonctions du ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright. Ce mardi 29 novembre, le tribunal a rendu son verdict dans le dossier, et le préfet s’en sort avec une condamnation assortie de sursis.

Deux semaines après l’ouverture du procès qui avait connu la présence de plusieurs cadres de la ville, le troisième préfet de Kankan sous l’ère du CNRD a été reconnu coupable de propos à caractère régionaliste, ethnique et ségrégationniste qu’il avait tenus à Fodécariah- Balimana, le 30 Octobre 2022 lors d’une médiation. C’est le président du tribunal, Cheick Ahmed Tidiane N’diaye, qui a lu le verdict : « Après en avoir délibéré et conformément à la loi, sur l’action publique, déclare Monsieur Kandia Mara coupable des faits de déclaration de propos à caractère régionaliste, ethnique et ségrégationniste par le biais de la cybercriminalité. Pour la répression, le condamne à six mois de prison assorti de sursis et met les frais et charges à la charge du condamné ».

C’est donc la fin du feuilleton opposant le contrôleur général de police Kandia Mara et la justice sur ce dossier qui avait fait couler beaucoup d’encre et salives dans le pays.

Il faut en effet que la pertinence des charges avait été contestée par un certain nombre d’observateurs. Mais la justice ne l’aura entendu de cette oreille-là. Il reste à savoir si la sentence suffira à dissuader d’autres à emprunter le même chemin. Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com