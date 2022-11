DÉVELOPPEMENt : un Branding national pour mieux vendre la destination Guinée !

Depuis le 5 septembre 2021, la Refondation est en marche dans plusieurs secteurs de la Guinée. Si à l’Interne celle-ci se mène avec des résultats tangibles, le pays tient à dynamiser cette tendance à l’Extérieur pour mieux vendre la destination Guinée. Aussi, la République de Guinée veut-elle développer son image de marque-pays ou branding-pays autour d’une identité visuelle visant à la démarquer des autres ‘’Guinée’’ sur la carte du monde et vendre sa destination aux investisseurs ainsi qu’aux touristes.

Il s’agira, dans ce concept impulsé par le ministre directeur de cabinet à la présidence, Djiba Diakité, et fortement soutenu par le chef de l’Etat le colonel Mamadi Doumbouya, de promouvoir activement la République de Guinée en mettant en avant les caractéristiques extraordinaires dont elle dispose en vue d’attirer et de rassurer les investisseurs et visiteurs potentiels.

En effet, c’est connu, et il faut le faire savoir davantage hors du pays et du continent, la Guinée regorge d’énormes potentialités touristiques, culturelles qu’il faut, à travers le lancement de ce branding qui va remettre le pays sur la carte du monde, faire connaitre danstoute la beauté et la richesse qui la caractérise afin d’attirer touristes et investisseurs étrangers.

A l’image de pays africains comme le Rwanda, la Tunisie ou le Maroc qui ont réussi dans le concept, la tendance est de faire en sorte que la Guinée se distingue par une marque déposée typiquement guinéenne pour qu’elle puisse se retrouver parmi les nations performantes du monde en termes de développement économique par une forte valeur ajoutée. Dès lors le Branding National a sa raison d’être et s’avère même indispensable dans le processus de développement et d’attractivité de la Guinée.

Dans ce cadre, un travail de fond a déjà été fait par la présidence en collaboration avec l’APIP pour définir l’image de marque du pays et la promouvoir avec son identité propre à savoir :

– La création d’un logo Pays ;

– La création d’une banque d’images du pays ;

– La création d’éléments de langage pour la promotion à l’Extérieur de la Guinée.

Il faut en effet savoir que la transversalité de ce sujet relatif à l’image de marque du pays aété depuis le départ gérée par la Présidence de la République à travers d’une part l’APIP aucours de l’exposition 2020 à Dubaï (l’APIP était rattachée à la PRG à l’époque); cela s’est poursuivi par la reprise du flambeau par la DCI qui a donc conduit les travaux préparatoires du lancement avec le ministère du Tourisme, de la Jeunesse et du Commerce, de l’Enseignement Supérieur et la Recherche scientifique à travers l’ONT, L’IRLA , l’INL, et l’APIP.

Après le lancement ce mercredi 30 novembre par le Président de la Transition le colonel Mamadi Doumbouya à l’esplanade du Palais du Peuple à 17h45, la DCI poursuivra le travail avec le ministère de l’information et la Communication afin de vulgariser la maque-pays conformément à ses attributions.

Le slogan Guinea is back devient ainsi aujourd’hui une réalité tangible.

Ibrahima TOURÉ

Chef du projet Branding National de Guinée