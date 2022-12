GUINEE : le CNT adopte un accord de financement contre la Covid-19

Les membres du Conseil national de la Transition (CNT) ont adopté ce vendredi 2 décembre 2022 à l’hémicycle l’accord de don et de crédit relatif au deuxième financement additionnel pour le projet de préparation et de riposte à la Covid-19. Cette rencontre a connu la présence de membres du gouvernement dont le ministre de la Santé et ses homologues du Plan et du Budget.

C’est la commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire et celle de la Santé, Education, Affaires sociales et culturelles », qui ont été saisies de examen de l’accord de financement signé le 5 juillet 2022 entre l’Association internationale de développement (IDA) et la République Guinée, dans le cadre du deuxième financement additionnel du projet de préparation et de riposte à la COVID-19, pour un montant de 19 millions DTS (droit de tirages spéciaux) soit 25,43 millions dollars US.

Cet accord de financement qui comprend 50 % de don et 50 % de prêt est concédé à la Guinée, selon les conditionnalités suivantes :

Taux d’intérêt : 1,56 % par an ;

Période de remboursement : 38 ans dont 6 années de grâce ;

Commission d’engagement : 0,5 % par an sur le solde non décaissé ;

Commission de service : 0,75 % par an sur le montant décaissé ;

Dates de paiement : 15 mars et 15 septembre de chaque année ;

Date de clôture du financement : 31 décembre 2023.

En termes de recommandations, la commission santé a suggéré :

1- Prendre des mesures contraignantes pour assurer une large couverture vaccinale. Par exemple : Exiger un pass vaccinal dans les lieux publics :

. Les marchés

. Les bureaux ;

. Les transports en commun ;

. Les écoles ;

. Les universités.

– Assurer une vaccination de routine dans toutes les structures de santé.

Concrètement, l’accord ainsi adopté devrait permettre d’acquérir 40 ambulances pour les 33 Districts sanitaires plus les 5 Communes de la Ville de Conakry, 438 motos tout terrain pour l’ensemble des 438 centres de santé ruraux et améliorés du pays, de renforcer le Programme national de vaccination à travers l’acquisition de la chaine de froid et des équipements annexes et des capacités techniques du personnel de santé (agents de santé communautaires, les professionnels de santé) en poste dans les zones rurales afin d’améliorer la prestation de services de santé à la base dans les communautés, permettant ainsi de rapprocher les prestataires de soins de qualité aux bénéficiaires tout en respectant l’équité.

L’accord a été adopté à l’humanité des conseillers présents (65/81).

N’Famoussa Siby