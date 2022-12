SIGUIRI/MANDIANA : Mamadi Doumbouya dissout cinq conseils communaux

L’exploitation minière illégale et anarchique dans les préfectures de Siguiri et de Mandiana n’en finit pas de faire des vagues. Il y a ainsi eu le limogeage suivi de poursuites judiciaires à l’encontre des administrateurs territoriaux et des exploitants guinéens et étrangers. Mais ce n’est manifestement pas suffisant. Ainsi, ce vendredi 2 décembre, c’est un décret de dissolution de cinq conseils communaux ruraux que le président de la Transition a rendu public via la télévision nationale.

Ces conseils communaux sont ceux de :

1-La commune rurale de Kintinia, préfecture de Siguiri

2- La commune rurale de Doko, préfecture de Siguiri

3- La commune rurale de Franwalia, préfecture de Siguiri

4- La commune rurale de Kondianakoro, préfecture de Mandiana

5- La commune rurale de Koundian, préfecture de Mandiana

Les membres des conseils de ces collectivités locales sont accusés de malversations financières, détournement de fonds publics et complicité dans l’exploitation frauduleuse de l’or.

Dans le même décret, le colonel Mamadi Doumbouya invite le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, à les remplacer par des délégations spéciales.

Fodé Soumah