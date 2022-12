UFDG : Fodé Oussou s’élève contre les absences répétées des maires aux AG du parti

Les responsables du parti de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont remarqué les absences répétées des élus communaux issus de leurs rangs aux des Assemblées générales du parti. Et à l’Assemblée générale de ce samedi 3 décembre, c’est le maire de Dixinn qui a particulièrement illustré cette attitude. Alors que les militants de la fédération de cette commune étaient fortement mobilisés et que Mamadou Samba Diallo était lui-même attendu à la rencontre hebdomadaire, il ne s’y est pas présenté. Une attitude sur laquelle le vice-président du parti s’est attardé.

Fodé Oussou Fofana dit ne pas comprendre « la distance » que le maire de Dixinn prend vis-à-vis du parti. « Or, c’est lui qui devait diriger cette délégation ». Ce comportement de Mamadou Samba Diallo est d’autant plus inexcusable qu’à en croire Fodé Oussou Fofana, les autorités de la Transition n’ont nullement interdit aux maires de prendre part aux activités de leurs partis d’origine. « Il est maire parce que les militants de l’UFDG ont voté pour lui », a rappelé l’ancien député.

Ces absences de ces maires aux rencontres du parti risquent d’être de plus en plus intolérables. En tout cas, Dr Fodé Oussou Fofana promet que la direction veillera désormais à la présence de tous les responsables, surtout les maires dans les localités où le parti a gagné. « Les maires et les conseillers doivent être devant les fédérations. Il est et reste maire parce que chacun de vous a voté et le gouvernement n’a jamais dit qu’un maire n’a pas le droit d’assister à une manifestation de son parti. Transmettez ce message à Monsieur Samba de la part de la Direction nationale de l’UFDG », a lancé le responsable du parti, en forme de message destiné sans doute à tous les autres maires.

Aliou NASTA