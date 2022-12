La CEDEAO avalise le calendrier de 24 mois et les 10 étapes

On dispose désormais du communiqué final ayant sanctionné le dernier sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, le dimanche 4 décembre. Il en résulte que les dirigeants de la sous-région insistent bel et bien sur la nécessité d’un dialogue inclusif, avec la participation de tous les acteurs. Mais il n’y a pas que ça.

Muhammadu Buhari et ses hôtes s’étaient également penché sur le calendrier de la Transition de 24 mois récemment obtenu entre experts guinéens et ceux de la CEDEAO. Ils se félicitent de l’obtention d’un tel calendrier. Il en ressort également que les autorités guinéennes ont réussi à faire admettre les 10 étapes de la transition, RGPH et RAVEC compris. Toutefois, la formule utilisée par le communiqué final reste confuse au sujet du point de départ du chronogramme. Tout juste, est-il écrit : « La Conférence insiste sur le fait que la mise en œuvre du calendrier de 24 mois commence immédiatement et non à une date ultérieure ».

Que faut-il entendre par là? Que le chronogramme court à partir du sommet de dimanche dernier? Ou bien, le point de départ serait la de signature de l’accord sur le chronogramme? En tout cas, les chefs d’Etat et de gouvernement semblent dire que ce n’est pas en janvier prochain que cela commence, comme le laissaient croire les autorités guinéennes.

Mais à l’arrivée, ce sont bien les autorités guinéennes en sortent victorieuses. D’autant que la conférence des chefs d’Etat a demandé à la commission de la CEDEAO de proposer un calendrier de levée progressive des sanctions contre la Guinée.

Ledjely.com