DELIVRANCE DE DOCUMENTS OFFICIELS : l’ANLC met en garde ceux qui s’adonnent à la corruption

Certains n’ont manifestement pas envie de rompre avec les pratiques d’un certain passé. Ainsi, de petits malins s’évertuent à arnaquer et extorquer les citoyens en quête d’un certain nombre de documents administratifs. Sont particulièrement ciblés depuis un certain temps, ceux qui se battent pour obtenir les cartes d’identité ou les extraits de naissance biométriques. Les prix officiels de ces documents sont certes fixés à 160 000 que l’on verse à la banque, contre un reçu. Mais les citoyens se retrouvent souvent devant des agents qui trouvent le moyen de les contraindre à donner davantage. Mise au parfum de ces pratiques, l’Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance (ANLC-PBG) s’élève et met en garde. Ceux qui s’adonnent à ces manœuvres ne perdent rien pour attendre, dit-elle en substance.

Ledjely.com