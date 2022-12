Le ministre Bill De Sam lance la 19ème édition de la quinzaine artistique

Ce jeudi 8 décembre, c’est dans l’enceinte de la Maison des jeunes de Matam Lido que le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a lancé la 19ème édition de la quinzaine des arts et de la culture. Le thème de cette année est : ‘’L’art et la culture au service de la paix et de la cohésion sociale’’.

L’édition 2022 de la quinzaine des arts et de la culture se tiendra du 8 au 23 décembre et se déroulera sur l’ensemble des 333 sous-préfectures et des 33 préfectures de l’intérieur du pays, et dans les 6 communes et 136 quartiers de Conakry. Quelques 2300 spectacles de danses traditionnelles sont attendus pour 339 scènes et environ 16 000 artistes.

Le choix de sa commune pour accueillir la cérémonie de lancement de la quinzaine passe aux yeux du maire, Ismaël Condé, pour une reconnaissance méritée de la contribution que la sa municipalité à l’art et à la culture du pays. « A titre illustratif, elle a remporté le grand prix des quatre dernières éditions du festival national des arts et culture, doublé par le succès de l’événement Conakry capitale mondiale du livre et récemment le grand prix du grand évènement culturel de stars vacances », souligne le maire.

Il promet que Matam continuera à jouer la partition qui est la sienne dans l’essor et le rayonnement en Guinée. En particulier, il prend l’engagement que sa commune usera de tout ce dont elle dispose pour conférer à l’édition 2022 de la quinzaine tout l’éclat qu’elle mérite. D’autant qu’elle « permet de découvrir des jeunes talents compétitifs au plan international, mais aussi et surtout un réceptacle indispensable pour la cohésion sociale, la paix et le vivre-ensemble »

Justement, le ministre Alpha Soumah alias Bill De même met l’accent sur la culture comme facteur de paix. « La culture est un bien public qui a toujours favorisé la tolérance, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale au sein des communautés. A cet égard, sa promotion et sa valorisation restent et demeurent l’affaire de tous et de toutes, car aucun développement ne peut être équitable et durable si nous ne tenons pas compte de la richesse et de la diversité culturelle du pays », déclare le ministre.

Sollicitant de tous les participants qu’ils fassent de la réussite de l’évènement un objectif commun, Bill De Sam reconnait également le rôle de la commune de Matam dans la promotion et la valorisation de la culture guinéenne. « Ça ne date pas aujourd’hui, cette histoire de la culture guinéenne comme forme d’expression ici à Matam. Ça date de très longtemps. Je pense que tout au long de cette quinzaine, Matam va rayonner comme d’habitude et que cette flamme s’étendra sur l’ensemble du territoire jusqu’aux confins de la Guinée forestière », souligne-t-il à ce sujet.

Fodé Soumah