Le FONIJ à la rencontre des jeunes porteurs de projets de Kankan

Les responsables du Fonds national d’insertion des jeunes (FONIJ) sont en immersion à l’intérieur du pays afin d’identifier des idées de projets que l’organisme pourrait appuyer en faveur des jeunes. Dans cette optique, Abdourahmane Baldé et son équipe étaient ce vendredi 9 décembre en conclave avec les jeunes de Kankan. Etaient particulièrement ciblés, les jeunes âgés de moins de 35 ans et porteurs de projets, en vue d’un éventuel appui. La rencontre a eu lieu dans la salle polyvalente de la maison des jeunes de Kankan.

La nouvelle équipe dirigeante du Fonds national d’insertion des jeunes se veut plus proche des cibles de ses activités. Ce vendredi, elle a rencontré les jeunes porteurs de projets de la commune urbaine de Kankan. Il était question d’échanger avec ces derniers afin d’accompagner ceux qui possèdent les actions concrètes, précise le directeur général du FONIJ : « Nous avons un programme d’identification, de détection de projets des jeunes à travers le pays à l’effet de les accompagner techniquement et financièrement. Nous avons fait les étapes du Fouta, de la forêt et c’est autour de la Haute Guinée. On a échangé avec tout le monde, alphabétisés ou non. Ceux qui ont besoin d’un minimum d’accompagnement pour faire quelque chose pour eux ».

Au cours des échanges, plusieurs jeunes ont exposé les idées de projets que certains d’entre eux murissent depuis des années. Tous attendent un appui. « Comme dans toutes les autres villes déjà traversées, je dis certains des projets qui rentrent dans notre portefeuille seront présélectionnés et accompagnés. Pour une première fois, ça va être un appui en nature. On va faire un appui technique (formation). Et au terme de la formation, les projets qui seront définitivement retenus vont être financièrement appuyés par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le Fonds national d’insertion des jeunes », leur assure Abdourahmane Baldé, le Directeur général du FONIJ.

Les mêmes échanges auront prochainement lieu dans d’autres villes de la région de la Haute Guinée.

Michel Yaradouno, Kankan