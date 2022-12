TELECOM : l’ARPT se dote d’un ambitieux plan stratégique 2023-2025

Ce vendredi 16 décembre 2022 dans un complexe hôtelier de la place, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) a présenté son plan stratégique 2023 – 2025. Présentation qui a donné lieu à une cérémonie à laquelle Mory Condé, ministre de l’Administration du territoire national et de la Décentralisation, général Amara Camara, secrétaire général à la présidence et Dr. Dansa Kourouma, président du Conseil national de la Transition ont pris part.

Dans son exposé de circonstance, le directeur général de l’ARPT a d’abord dressé le bilan positif de la nouvelle équipe à la tête de l’organe de régulation du secteur de la télécommunication en Guinée, depuis un an. Bilan qui découle, à en croire Sékou Oumar Barry, plusieurs réformes qui ont permis d’instaurer une relation de confiance entre les consommateurs, les acteurs du secteur des télécommunications et l’Etat.

Des réformes au nombre desquelles, « la réalisation d’un audit du système d’information en vue de la mise en place d’un Schéma-directeur du système d’information (SDSI) ». Mais le Directeur général de l’ARPT met un accent particulier sur la décision d’encadrement de la tarification des services de téléphonie mobile dont les répercussions positives sont, entre autres, la gratuité des appels vers les centres d’appels des opérateurs, la réduction des tarifs des appels entre operateurs de 50% et la suppression des 20 GNF sur le trafic intra-réseaux ayant conduit à la reprise de bonus accordés aux consommateurs. « L’ARPT a aussi dans le cadre de sa mission d’appui technique au ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie numérique, participé à l’élaboration de certains textes réglementaires visant notamment à optimiser les recettes de l’Etat et à suivre les obligations liées au service universel et à la qualité́ de service afin de favoriser la fourniture d’un meilleur service internet dans les foyers en République de Guinée et à un coût abordable », a également relevé le patron de l’ARPT.

Abordant ensuite le plan stratégique de développement 2023-2025, Sékou Oumar Barry assure qu’il couvre toutes les attentes. « Il est composé de 4 piliers, 9 objectifs stratégiques, 17 programmes et 43 projets », synthèse-t-il. Il note en outre que ledit plan a été conçu par un « cabinet international qui a su mobiliser le management, le personnel, les acteurs du secteur régulé ainsi que les PTF en vue de l’aligner sur les bonnes pratiques ».

Détaillant les principaux axes du plan stratégique, a listé :

Axe 1/ Gouvernance : Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles, le capital humain, la communication et la conduite du changement ;

: Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles, le capital humain, la communication et la conduite du changement ; Axe 2/Réglementation et Régulation : Adapter les textes aux réalités de la régulation et à l’évolution des secteurs, créer les conditions d’une concurrence saine et loyale sur les marchés, adapter les outils et équipements à l’évolution technologique ; contribuer à la relance du secteur postal ;

: Adapter les textes aux réalités de la régulation et à l’évolution des secteurs, créer les conditions d’une concurrence saine et loyale sur les marchés, adapter les outils et équipements à l’évolution technologique ; contribuer à la relance du secteur postal ; Axe 3/ Protection des intérêts des consommateurs et des administrés : Renforcer la collaboration avec les consommateurs et les administrés, assurer le bien-être des consommateurs et des administrés ;

: Renforcer la collaboration avec les consommateurs et les administrés, assurer le bien-être des consommateurs et des administrés ; AXE 4/Innovation : Être un régulateur de premier plan, accompagner et favoriser l’innovation.

Pour finir, Sékou Oumar Barry a exprimé a dit sa ferme volonté de faire de l’ARPT, une référence de gouvernance et de régulation collaborative à l’horizon 2025.

Aliou Nasta