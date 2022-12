PARTENARIAT : Unicef Guinée offre des matériels informatiques au ministère du Budget

Dans le cadre de son appui aux efforts du gouvernement guinéen en faveur de l’investissement dans les secteurs sociaux de la santé, de l’éducation, de la nutrition ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) vient de faire un don en matériels informatiques au ministère du Budget, à travers le Comité technique du Partenariat africain pour l’enfance (PAE) et au Comité budget programme. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi 16 décembre 2022, dans les locaux du ministère du Budget.

Constitué de 36 ordinateurs portables, 3 imprimantes et 3 vidéo-projecteurs, le don s’inscrit dans le cadre de la mise à « la disposition des autorités, des outils de décision sur la mise en œuvre de l’initiative du partenariat africain pour l’enfance et le passage au budget programme, mais également dans le cadre du renforcement de l’efficacité de l’administration économique et financière, favorisant un système de gestion des finances publiques au service de la population », explique Henri Heikura, représentant-pays par intérim de l’Unicef.

Mettant l’occasion profit, Henri Heikura plaide auprès des autorités guinéennes, pour une « démarche axée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de l’Etat et d’effectuer une évaluation complète des ressources budgétaires requises pour élaborer les budgets nécessaires à une réduction progressive des disparités dans les indicateurs liés à l’enfance, tout en définissant des lignes budgétaires stratégiques et spécifique pour les enfants défavorisés ou vulnérables ».

Il faut dire en effet que trois objectifs sont assignés à l’initiative du Partenariat africain pour l’enfance (PAE). Ce sont :

La mobilisation des ressources internes additionnelles pour financer les programmes nationaux au bénéfice direct des enfants, (la vaccination et la lutte contre la malnutrition) ;

Le renforcement des capacités de l’administration fiscale pour accroître l’assiette fiscale et générer des ressources domestiques supplémentaires ;

Le développement d’un modèle de financement que le gouvernement guinéen pourra promouvoir au niveau des instances régionales et continentales.

Au nom des autorités guinéennes, le ministre du Budget a dit tous ses remerciements aux donateurs. Lancinè Condé s’est particulièrement réjoui de l’appui dont sont département fait ainsi l’objet. D’autant que, reconnait-il, il s’agit d’un appui pertinent et opportun. « Nous sommes très sensibles à ce ciblage stratégique de notre département comme étant un point à renforcer pour améliorer notre capacité à élargir les ressources et à veiller sur leur allocation efficace et leur exécution », déclare-t-il.

En conséquence, promet-il : « Tous les cadres prendront l’engagement avec moi que ces équipements seront utilisés à bon escient pour atteindre les résultats pour lesquels nous les avons reçus ».

Faisant montre à la fois d’humilité et de réalisme, le ministre admet en outre que les objectifs escomptés ne seront atteints que dans le cadre d’une synergie d’actions avec d’autres départements ministériels. « Nous avons conscience du fait que pour atteindre ces objectifs-là, un département ne suffirait pas. C’est pourquoi les comités mis en place sont des comités qui incluent beaucoup d’autres départements qui sont impliqués notamment la police, la justice, l’agriculture, la santé et l’action sociale », indique alors Lancinè Condé.

Aminata Camara