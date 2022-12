ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : l’ANAQ procède à la remise des attestations d’accréditation et d’habilitation

L’Autorité nationale d’assurance qualité (ANAQ) a procédé, ce lundi 19 décembre 2022, à la remise officielle des attestations d’accréditation des programmes et d’habilitation des institutions session 2021- 2022. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

D’entrée, Pr Kabinet Oularé, secrétaire exécutif de l’Autorité nationale d’assurance qualité (ANAQ), a tenu à relever les attestations ainsi délivrées sont le fruit d’une évaluation qui s’est faite sur la base de référentiels à disposition de son institution. « Nous avons un référentiel d’évaluation des institutions qui est composé de 33 standards de qualité et sur un référentiel d’évaluation des programmes d’enseignement supérieur qui est composé de 22 standards de qualité », explique-t-il.

Notant par ailleurs la participation massive dont les universités ont fait montre et le « taux de réussite assez appréciable », le secrétaire exécutif y voient la preuve que « la démarche qualité et le processus d’évaluation sont en train d’être maîtrisés par les différents acteurs de nos établissements d’enseignement supérieur ».

Ceci étant, Pr. Kabinet Oularé formule des recommandations :

La première, c’est « l’urgence de procéder à l’harmonisation des programmes d’enseignement supérieur» ;

La deuxième, c’est « l’implication du monde socioprofessionnel dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de formation» ;

La troisième, c’est de « développer la recherche, faire en sorte que la recherche puisse impacter la formation des étudiants ».

Du côté des institutions ayant reçu leurs attestations, on se réjouit de la reconnaissance qui est ainsi décernée aux diplômes qu’elles délivrent, quant à la crédibilité de ces derniers. C’est le cas de Dr Mamadou Kouyaté, Directeur général de l’Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire de Dalaba (ISSMV). « Aujourd’hui, nous sommes très heureux. L’Institut supérieur des sciences et médecins vétérinaire est enfin habilité. Nous avons aujourd’hui l’attestation d’habitation à délivrer nos diplômes. Nous avions deux diplômes en retard d’accréditation. Aujourd’hui, c’est chose faite. Nos diplômes de technologie et contrôle des produits alimentaires et celui de la pêche et de l’aquaculture ont été accrédités. Cela veut dire que l’implémentation de la culture, de la qualité est maintenant effective à l’institut de Dalaba », déclare-t-il

Présidant la cérémonie de remise, Dr Facinet Conté, secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a d’abord remercié les établissements qui ont participé au processus d’évaluation cette année. Puis, il annonce que le ministère fera en sorte de valoriser les résultats fournis par l’ANAQ. « Dorénavant, le ministère exploitera les résultats d’évaluation de l’ANAQ pour prendre des décisions notamment l’évaluation des contrats de performance, le financement des projets et l’orientation des étudiants dans les différents établissements », assure le secrétaire général.

L’obtention de l’attestation, en tant que document, n’étant cependant pas la finalité recherchée, Dr. Facinet Conté, invite « toutes entités évaluées à mettre en œuvre les recommandations des experts et à consolider les forces relevées afin qu’elles ne deviennent pas des faiblesses à la prochaine évaluation ».

A rappeler qu’en quatre ans, l’ANAQ a évalué 327 programmes avec 171 accréditations et 43 institutions évaluées dont 24 habilitées.

Fodé Soumah