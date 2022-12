TRAVAUX PUBLICS : le ministre Gando Barry présente son budget devant le CNT

Face aux membres du Conseil national de la Transition (CNT), le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a décliné les politiques sectorielles et le budget de son département pour l’exercice 2023. El Hadj Gando Barry en a profité pour rappeler que l’objectif principal assigné à son ministère est l’amélioration de la mobilité des personnes et la circulation des biens et des services, à travers notamment l’achèvement des constructions, l’entretien et la réhabilitation des routes, des voiries, des pistes rurales et d’autres infrastructures.

Etabli en harmonie avec le Programme de Référence Intérimaire (PRI 2023-2025), selon le ministre Elhadj Gando Barry, le budget de son département pour l’année 2023 s’élève à 4 112, 115 milliards de GNF dont 1 649,45 milliards en ressources propres.

La ventilation des dépenses se présente comme suit :

69 930, 184 milliards GNF en dépenses de personnel ;

15, 311 milliards GNF en dépenses de biens et services ;

22, 737 milliards GNF en dépenses de transfert ;

4 004, 176 milliards GNF en dépenses d’investissement, pour un financement sur ressources propres de 1 541,470 milliards et un financement extérieur de 2 462, 706 milliards GNF.

Le budget 2023 devrait concrètement prend en compte les chantiers suivants :

La finalisation du bitumage de la route nationale RN1 section Coyah- Mamou-Dabola ;

La finalisation du bitumage de la route nationale RN2 section Guéckédou-Kondémbadou ;

La finalisation du bitumage de la route nationale RN4 Coyah-Farmoriah ;

La finalisation de la construction et le bitumage de la route nationale Lola-N’zoo- Frontière Côte d’Ivoire ;

Le lancement des études pour la construction de la route Kankan- Kérouané-Béyla-Sènko- Frontière Côte d’Ivoire ;

Le lancement des travaux de construction de la route Labé-Mali-Kédougou- Frontière Sénégal ;

L’entretien du réseau routier et de voiries urbaines sur une partie importante du territoire national.

Par ailleurs, le chef du département des Infrastructures soutient que la « construction des infrastructures occupe une place de choix dans le Programme d’actions du Gouvernement de la Transition » pour favoriser une croissance rapide et une diversification de l’économie. C’est pourquoi, promet le ministre, que le gouvernement accélérera les travaux relatifs à la construction des échangeurs à Conakry, le lancement des projets importants comme la Corniche Nord Hamdallaye-Sonfonia, les 5 ponts de désenclavement, le Pont de Tanéné…

Le ministre Gando s’est particulièrement réjoui du fait que le gouvernement a doté le fonds d’étude de l’Administration et contrôle des grands projets (ACGP), de « ressources significatives » lui permettant de réaliser les études et les missions de supervision sur les projets d’infrastructures identifiés ainsi que les 44 projets présidentiels prioritaires.

N’Famoussa Siby