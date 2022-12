AGE LIMITE DE 75 ANS : « La formulation nous conforte », dixit Lansana Kouyaté

L’ancien premier ministre et leader du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) est globalement satisfait des conclusions du cadre du dialogue inclusif inter-guinéen dont le rapport final a été remis au président de la Transition, ce mercredi 21 décembre. En particulier, Lansana Kouyaté ne trouve rien à redire à la proposition en rapport avec la limitation de l’âge des candidats à la prochaine présidentielle à 75 ans.

A la question de savoir si la limitation de l’âge pour la candidature à la présidentielle ne lui posait pas de problème, Lansana Kouyaté répond instantanément : « Non, pas du tout. La formulation qui a été faite nous conforte. D’abord, en 2024, je n’aurai pas encore 75 ans ». Et même pour ceux qui seraient plus âgés que lui, il y a selon lui un petit aménagement qui a prévu. « Même ceux qui ont 75 ans en 2024, on leur permet de continuer. Je ne dis pas mieux », fait-il remarquer.

Au-delà de ce point précis, l’ancien premier ministre se satisfait des résultats du dialogue piloté par l’équipe de Dr. Makalé Traoré. « On ne va pas à une négociation pour n’avoir que ce qu’on veut ou pour perdre tout. C’est du donnant-donnant, chacun gagne et on arrondit les angles. Les négociations sont difficiles et aller en pensant qu’on va ramasser tout, c’est impossible », souligne-t-il tout d’abord. Sur ce, il invite les uns et les autres, à la fois du côté des autorités et de celui des partis politiques et de la société civile, « à mettre chacun son égo de côté au profit du seul destin de la Guinée »

A la base, Lansana Kouyaté qu’en allant au dialogue, il avait en vue l’espoir que celui-ci aiderait à exaucer son « souhait ardent de la paix et de la stabilité pour notre pays ».

Fodé Soumah