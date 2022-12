MAMADI DOUMBOUYA : « Nous allons continuer à dialoguer »

En recevant, ce mercredi 21 décembre, le rapport final de la session de dialogue qui s’est tenue, du 24 novembre au 15 décembre, au compte du Cadre de dialogue inclusif inter-guinéen, le président de la Transition a tenu à signifier que le processus de dialogue continuerait entre les différentes parties prenantes de la transition.

Certes, il a salué et remercie pour les débats de ces dernières semaines. « Je voudrais tout simplement remercier tous les participants et tous ceux qui sont ici et ailleurs pour la tenue de dialogue inter-guinéen », déclare-t-il à ce sujet. La contradiction, c’est un facteur de progrès, estime le colonel Mamadi Doumbouya. « Sincèrement, je crois à la divergence des idées, ce qui nous permet de nous améliorer et d’avancer », souligne-t-il.

Mais il souhaite que la Guinée et ses intérêts soient la synthèse des contradictions. « Je voudrais qu’une fois qu’on mette en avant l’intérêt de notre pays et que nous nous battions pour ça », suggère le président. Dans la foulée, il assure : « Nous sommes convaincus que nous conduirons cette transition pour permettre aux futurs dirigeants de notre pays d’avoir un pays assaini, un pays qui, avec ses réalités, s’assume ». Mais in fine, le dialogue ne s’arrête point avec la remise de ce rapport. « Nous allons continuer à nous parler et à dialoguer. »

Fodé Soumah