CORRUPTION : lutte contre la pharmacie illicite, une aubaine pour les gendarmes ripoux

Le 15 septembre 2022, les autorités guinéennes ont déclaré la guerre à la vente clandestine de médicaments. Une vaste campagne de fermeture des pharmacies est lancée dans la foulée sur l’ensemble du pays. Mais sur le terrain, certains font de la résistance…et offrent l’occasion de se faire extorquer d’importantes sommes par des agents véreux.

Les nombreuses et diverses arnaques auxquelles la lutte contre la vente illicite des médicaments donne lieu sont surveillées et documentées par des ONG dédiées à la lutte contre la corruption. Au moment opportun, elles publieront, nous assure-t-on, un rapport exhaustif de leurs investigations. Mais en attendant, des activistes ont partagé avec un reporter du Djely ce qu’ils ont jusqu’ici observé. Selon nos informations, les pharmaciens les plus vulnérables au racket des gendarmes notamment, ce sont ceux qui, surpris par la mesure de fermeture des officines, gardent par devers eux des stocks importants de produits. Des produits qu’ils cherchent à écouler y compris en les proposant à des pharmacies agréées.

Mais ils en proposent aussi sous le coude à des clients ordinaires. A une seule condition cependant : que le client leur inspire suffisamment confiance. En effet, le stratagème est le suivant : mettre en avant d’autres produits (cosmétiques, alimentaires, pièces détachées, etc.) dans son échoppe. Puis, à l’arrière du magasin, entreposer des cartons de produits pharmaceutiques que l’on écoule auprès de clients sûrs. Quand le client arrive, il formule très discrètement sa requête. Le gérant va à l’arrière de son échoppe, emballe le stock de médicaments dans un carton censé contenir d’autres produits et le remet au client qui s’en va sans éveiller le moindre soupçon. A priori…

En effet, l’on ne sait comment, mais les agents en charge de la répression de la vente illicite des médicaments ont fini par flairer la manœuvre. Et ils l’exploitent à fond. La stratégie consiste à retourner un des clients qu’on envoie vers un vendeur. Pendant ce temps, des agents embusqués sont aux alentours, en attendant de prendre le fraudeur la main dans le sac. Et c’est une fois que cela arrive, que l’arnaque commence.

Le dernier cas en date s’est produit à Concasseur, sur la Transversale N°1 qui relie les autoroutes Le Prince et Fidel Castro. « On est passé par un client fidèle pour mettre la main sur un vendeur de médicaments. Bien sûr, on a fait croire au vendeur en question que son client, lui aussi, a été arrêté. Mais il n’en était rien. On a enregistré le vendeur dans un registre et on l’a placé en garde à vue », nous rapporte un activiste. En somme, rien d’anormal jusqu’ici.

Sauf qu’au bout d’à peine 30 minutes, un agent est venu proposer au vendeur de négocier s’il ne veut pas être déféré. Pour ne pas se retrouver devant le juge et risquer une condamnation, il lui est proposé de payer entre 3 et 7 millions GNF. « L’autre fois, le commandant de la gendarmerie de Dabondy Rails et un certain colonel muté récemment à Pamelap mais qui travaillait là-bas, ont soutiré 6 millions à un monsieur avant de prendre une somme de 3,5 millions avec un autre vendeur le même jour », nous rapporte un autre acteur.

Les agents perçoivent des millions qu’ils se font verser. Puis, ils gardent les produits saisis. Pour en faire quoi ? Notre source n’exclut pas qu’ils l’écoulent à leur tour. D’autant que « certains de ces produits sont estimés à 4 millions ».

Aliou Nasta