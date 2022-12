KISSIDOUGOU : réunion de crise après la protestation des conducteurs de taxi-moto

Au lendemain de la protestation des conducteurs de taxi-moto de Kissidougou contre l’agression d’un des leurs par des malfrats, une réunion de crise s’est tenue ce jeudi 29 décembre 2022 à la mairie. La rencontre a connu la présence des autorités communales, des responsables des forces de défense et de sécurité, des représentants des différents syndicats de taxi-moto et certains jeunes leaders. Au cœur des échanges, la sensibilisation et la prise des dispositions pour sécuriser les citoyens de Kissidougou et leurs biens. En fin de compte, l’initiative est jugée comme ayant été fructueuse.

Venus du syndicat indépendant de taxi-moto, de l’Union du syndicat, de la section CNTG taxi-moto, les représentants de la corporation des conducteurs de taxi-motos de Kissidougou étaient face aux autorités communales et aux responsables des différentes unités des services de défense et de sécurité. C’est la salle des fêtes Paul Kéita de la mairie qui a servi de cadre à la rencontre. Dès l’entame, le maire Yomba Sanoh, initiateur de ladite rencontre, a rassuré les représentants des conducteurs que le présumé bandit qui a agressé le jeune taxi-maître ainsi que ses complices seront jugés dans un bref délai. Et le jugement ne passera pas inaperçu, promet-il. Abordant ensuite le but de la réunion, le maire indique : « Nous tenons cette réunion, c’est pour sensibiliser les jeunes et les conducteurs de taxi-moto. Pour qu’ils puissent comprendre qu’on ne doit pas se rendre justice. Interpellés, les services de défense et de sécurité pour que chacun de nous joue son rôle et surtout que les citoyens puissent dénoncer les malfrats ».

Au nom des forces de défense et de sécurité, le commissaire central de Kissidougou a tout d’abord fustigé le comportement des manifestants qui avaient voulu se rendre justice. « Quelqu’un qui est arrêté pour un cas de vol et il est dans les mains d’un service compétent pour faire la procédure et l’envoyer à la justice, je crois qu’il ne servait à rien de sortir pour demander à ce que la personne là soit mise à leur disposition pour régler son compte. Je ne crois pas que c’était une attitude sage ça », a regretté colonel Balla Kourouma, commissaire central de police de Kissidougou.

Pour lui, les conducteurs de taxi-moto doivent intégrer le fait que le premier rôle de l’Etat, est la sécurité de sa population. « Nous, forces de défense et de sécurité à Kissidougou, c’est notre mission principale ici. Donc, à partir d’aujourd’hui, je demande à tout le monde de respecter et de rester derrière la loi. Celui qui est interpellé, soyez rassurés, le procureur a déjà fait un communiqué à ce sujet, il sera entendu ainsi que ses complices », a essayé de rassurer l’officier.

Et manifestement, le message est passé. En tout cas, dans les rangs des conducteurs de taxi-moto, on affiche une certaine satisfaction. C’est le cas de Faya Maurice Moussatembèdouno, vice-président du syndicat indépendant des taxi-moto. « Convoquer une telle rencontre avec tous les acteurs, c’est une bonne chose, vu tout ce qui s’est passé hier. Il n’y a rien à redire des décisions qui sont prises. Nous leur demandons seulement de veiller à leur application », suggère-t-il.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com